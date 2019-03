Les participants à un atelier technique sur le développement de l’exploitation des produits forestiers hors bois, organisé tout récemment

à Mostaganem, ont plaidé pour la création de micro-entreprises de jeunes dans ce domaine.

La sous-directrice des domaines forestiers et écosystème à la Direction générale des forêts, Achour Farida, a indiqué que le projet de développement des micro-entreprises pour l’exploitation des produits forestiers hors du bois s’étalant de 2018 à 2020 concerne quatre wilayas pilotes que sont Mostaganem, Blida, Khenchela et Constantine en vue de la promotion et de la valorisation des produits forestiers en collaboration avec des experts de l’organisation de l’alimentation des nations unies (FAO), qui prend en charge l’accompagnement technique. Le patrimoine forestier dans la wilaya de Mostaganem est riche, notamment pour ce qui est du caroube, romarin et pin nécessitant de développer ces produits et de les exploiter dans les domaines alimentaire et pharmaceutique par des micro-entreprises dans le cadre de l’économie forestière, a-t-elle souligné. Le président du conseil interprofessionnel des plantes médicinales et aromatiques de la wilaya de Mostaganem, Chahed Abdelkader, a déclaré que cet atelier vise à contribuer à l'orientation des jeunes et leur accompagner dans la gestion et la valorisation des plantes médicinales et aromatiques dont le romarin, le caroube, le pin et autres aidant à la création de micro-entreprises et de l'emploi en milieu forestier.

Cet atelier aborde le transfert de l’expérience de cueillette, séchage, distillation, stockage et commercialisation de ces produits et leur exploitation par des riverains des forêts, notamment les femmes, a-t-il déclaré. Au passage, M. Chahed a mis en garde contre l'utilisation anarchique et nuisible de certaines plantes médicinales dans le traitement traditionnel qui ignorent leurs vertus thérapeutiques et leurs répercussions sur la santé, insistant sur le recours aux experts en la matière. Cet atelier technique a donné lieu à des communications abordant, entre autres, le projet de développement des micro-entreprises dans le domaine des produits forestiers hors bois, les sites pilotes de ces produits dans la wilaya de Mostaganem, la valorisation des produits de la forêt dans le domaine alimentaire, la promotion de l’utilisation des plantes médicinales et aromatiques et le rôle de dispositifs de financement de tels projets.

Des visites sont programmées, de mardi à jeudi prochains, à huit sites pilotes pour valoriser le caroube, le pin et le romarin dans les communes de Mesra, Ain Sidi Cherif, Sfasaf, Sidi Belattar, Ouled Maallah, Achaacha, Nekmaria et Sidi Lakhdar .

Cet atelier technique, organisé par la Direction générale des forêts et la FAO, enregistre la participation de cadres du secteur des forêts et des dispositifs d’emploi, des universitaires, des étudiants et des jeunes.

Cela dit, il est important de valoriser ces ressources forestières qui n'ont été jusqu'à présent que peu mises en avant. Il reste indispensable de continuer à les étudier aussi bien de manière quantitative que qualitative.

Pour chaque produit hors bois, il existe une manière de le valoriser grâce à une gestion sylvicole adaptée. Il est très difficile de cumuler des pratiques visant à favoriser une multitude de produits autre que le bois. Il est nécessaire dans un plan de gestion de faire un choix qui sera orienté par les potentialités du terrain.

Le but n'étant pas de substituer une nouvelle production à l'exploitation traditionnelle mais bien d'ajouter un revenu supplémentaire. Ceci sans pour autant trop diversifier les activités et trop augmenter les investissements.

R. S. Encadré