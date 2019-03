Quelque 200 enfants des catégories «poussins», «minimes» et «cadets», et une vingtaine d’entraîneurs de différentes régions du pays, prendront part, du 27 au 31 mars, à un stage national de judo à Taghit , a-t-on appris, jeudi, auprès du directeur technique de cette rencontre à Béchar.

Issus des écoles et ligues de wilayas de judo, les participants à ce stage seront encadrés par les maîtres Saïd Smah, 6e Dan judo-jujitsu et expert en Kata, du maître Français Hervé Navarro, 9e Dan en judo, maîtres très connus mondialement dans cette discipline des arts martiaux, qui contribuerons certainement au perfectionnement des techniques des participants spécialement les catégories d’enfants», a précisé à l’APS, le vice-président de la ligue régionale de judo, Noureddine Bounegabi. «Ce stage prévu au camp de tourisme de jeunes de Taghit (97 km au sud de Béchar), placé sous le signe ‘’le développement du judo au Sahara, vive l’école de la vie’’, sera également encadré par des maitres locaux, à l’instar de Youcef Berbaoui et Majid Douli», a-t-il signalé. Soutenue par la fédération algérienne de judo (FAJ) et la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) , «cette rencontre sportive, qui vise la promotion de la pratique de cette discipline au milieu des enfants et l’amélioration des niveaux techniques et sportifs des entraineurs, s’inscrit dans le cadre des activités de la FAJ et de la ligue régionale de judo du sud-ouest, dans la perspective du renforcement à l’avenir des équipes des élites régionales et nationales en talents sportifs», a fait savoir Bounegabi.