Cinq projets pour la création d’espaces touristiques en milieu forestier dédiés aux familles ont été approuvés dans la wilaya de Annaba, a-t-on appris tout récemment auprès des services de la conservation locale des forêts. Ces projets seront réalisés dans les forêts des communes de Chetaibi, Berrahal et Tariaât sur des espaces délimités par la conservation des forêts, a fait savoir la même source, précisant que les espaces retenus pour ces projets préservent le milieu forestier et répond aux normes de sécurité. Ces projets, devant être lancés «dans les plus brefs délais», porteront sur l’aménagement des sites ciblés, la création d’espaces d’attraction et autres aires de jeux et de services, selon les mêmes services qui ont précisé que les bénéficiaires de ces investissements sont tenus de respecter les clauses du cahier des charges, notamment en ce qui concerne la construction des structures en bois. Ces projets s’inscrivent dans le cadre «d’une conception intégrée pour la promotion du tourisme interne» et la création de sites de distraction destinés aux familles en vue de développer le tourisme environnemental et la valorisation des richesses naturelles dont recèlent les communes de la wilaya, a-t-on soutenu. La même source a fait part de l’aménagement d’un site dans la commune d’Ain Berda pour la domiciliation d’un projet similaire.