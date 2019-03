A l’occasion du café littéraire «Mercredi du verbe», tenu mercredi au centre culturel Bachir-Mentouri à Alger, l’auteur Lazhari Labter a animé une conférence, en compagnie du collectif rédacteur du livre Hiziya mon amour paru récemment chez Hibr édition.

Lazhari Labter a fait savoir qu’il y a consensus sur l’histoire de Hiziya comme étant la plus belle histoire d’amour du patrimoine culturel du pays et de sa culture populaire, même si elle a un dénouement tragique. Il revient sur l’opération de rassemblement de treize plumes pour écrire encore une fois Hiziya. «Sur vingt auteurs que j’ai sollicité, treize ont répondu présents et j’ai voulu rassembler une mosaïque de plumes pour déclamer cet amour à Hiziya. «J’ai choisi les auteurs sur la base d’affinités intellectuelles, d’amitié littéraire, mais aussi sur la base des meilleures plumes du champ littéraire. Les auteurs sont tous passionnés par la culture populaire, un mélange de femmes et d’hommes, francophones et arabophones, de différentes générations ayant comme point en commun la volonté de raconter pour chacun sa propre histoire de Hiziya», a-t-il souligné.

Pour Amel El Mehdi, les Algériens sont élevés sur les histoires d’amour de Roméo et Juliette, de Kais et Leila, mais la découverte de Hiziya rend aux Algériens une fierté. «Je pense qu’il n’est pas Algérien celui qui ne connaît pas l’histoire de Hiziya. Toutes les femmes rêvent d’être aimées et chantées comme c’était le cas pour Hiziya», a-t-elle noté.

Dans l’ouvrage collectif Hiziya mon amour, publié aux éditions Hibr à l’occasion de la tenue du Salon international du livre d’Alger (SILA), coordonné par l’écrivain Lazhari Labter, plusieurs écrivains et poètes célèbrent, à l’exemple de Maïssa Bey, Amar Achour, Slimane Djouadi, Nassira Belloula, Saliha Imekraz, Aïcha Bouabaci, Amel El Mahdi, Smail Yabrir, Arezki Metref, Abdelmadjid Kaouah, Miloud Khaizar, Fouzia Laradi ou encore le poète palestinien Azzedine Menasra, chacun à sa manière, la mémoire de Hiziya et sa légendaire histoire d’amour perpétuée par le poème éponyme de Mohamed Benguitoun.

Immortalisée par Benguitoun, Hiziya, fille d’Ahmed, Belbey un chef de tribu des Ziban, vivait une grande histoire d’amour avec son cousin Saâyed, avant de disparaître tragiquement à l’âge de 23 ans. Ce drame qui a conduit Saâyed à l’errance, rendu fou par la perte de sa bien-aimée, a inspiré le poète et à sa suite de nombreux écrivains.

Dans ce livre, la romancière Maïssa Bey a choisi de republier un extrait de son roman Hizya paru en 2015, où elle raconte sa première expérience avec la poésie grâce au poème de Mohamed Benguitoun qu’elle qualifie de “somptueux tombeau érigé par l’amant à l’amour”. Lazhari Labter explique que trois auteurs ont repris des anciens textes publiés, pour les dix restants, il s’agit de textes inédits autour de cette figure mythique, disparue il y a 140 ans, et du poème qui l’a rendue célèbre.

Aïcha Bouabaci évoque un retour vers la poésie et l’amour à travers ce symbole qui est célébrée par les Algériens à travers la musique et différents écrits. Elle propose également au lecteur son poème Le retour de Hiziya publié en 2004, alors que le poète Amar Achour participe à cet ouvrage avec un texte poétique paru en 1993.

D’autres poèmes écrits à cette occasion évoquent la mémoire de Hiziya et l’amour inconditionnel qui l’a liée à Saâyed dans des œuvres comme Amante de le bruine oasienne de Azzedine Menasra ou Ma Hiziya de Miloud Khaizar traduit vers le français par Lazhari Labter.

Le romancier et poète Smail Yabrir propose une nouvelle relatant une histoire d’amour similaire à celle du couple Hiziya et Saâyed et suggère l’existence d’autres histoires à cette époque mais qui n’ont pas eu la chance d’être immortalisés par Benguitoun. Ce texte intitulé En marge de l’amour a aussi été traduit de l’arabe vers le français par les soins de Lazhari Labter.

En 2017, Lazhari Labter, également poète et journaliste, a publié Hiziya princesse d’amour des Ziban, un roman où il invite le lecteur à un voyage en caravane en compagnie du couple mythique qui parcourut le pays à la fin du XIXe siècle.

Kader Bentounès