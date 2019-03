Le représentant du Front Polisario en France, Oubi Boucheraya Bachir, a affirmé que l'avancée des négociations entre le Maroc et le Front Polisario, entamées jeudi à Genève sous l'égide de l'ONU, sur le règlement du conflit sahraoui, dépend de la disposition du régime d'occupation marocaine à respecter les résolutions des Nations unies garantissant le droit à l'autordétermination du peuple sahraoui.

S'exprimant dans un entretien accordé jeudi soir à la chaîne France 24, le diplomate sahraoui a indiqué que la nouvelle dynamique lancée par l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, pour la résolution du conflit sahraoui, constitue une «occasion historique pour le régime marocain de faire avancer le processus de négociation en vue d'une solution pacifique au conflit, garantissant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination et mettra fin aux souffrances des Sahraouis privés de leurs droits les plus fondamentaux». M. Kohler a invité, outre les parties en conflit, la Mauritanie et l'Algérie en tant que pays voisins, à se rencontrer autour d'une table ronde au château Le Rosey, à une trentaine de kilomètres de Genève.

À ce propos, M. Oubi Boucheraya a souligné que lors des pourparlers entre les délégations marocaines et sahraouies, plusieurs questions importantes ont été abordées. Il a cité, notamment, les questions de démantèlement du «mur de la honte» érigé par l'occupant marocain pour diviser le Sahara occidental en deux parties, de déminage, de l'échange de visites familiales entre les Sahraouis vivant dans les camps de réfugiés et ceux établis dans les territoires sahraouis occupés, ainsi que le sort des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les prisons marocaines.

Mettre fin à un long conflit et aux souffrances du peuple sahraoui

Saluant la tenue de cette deuxième table-ronde de négociations, le représentant du Front Polisario en France a soutenu que «les pourparlers diplomatiques parrainés par les Nations unies devront mettre fin à ce long conflit qui touche tous les pays du Maghreb et de la région».

Les délégations présentes à cette seconde table ronde sont représentées par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, le membre du Secrétariat national du Front Polisario et chef de l’équipe de négociation sahraouie, Khatri Addouh, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed. Selon des informations recoupées, les travaux, qui se sont déroulés à huis clos, étaient articulés sur trois points essentiels, à savoir l'instauration d'un climat de confiance, l'examen de la dernière résolution du Conseil de sécurité afin d'aboutir à une lecture commune et les possibilités de relance de l'Union du Maghreb arabe (UMA), comme un des enjeux régionaux. M. Kohler a espéré à l’occasion que la réunion permettra de renforcer la dynamique positive générée par la première table-ronde tenue les 5 et 6 décembre 2018 à Genève. Le Sahara occidental, occupé illégalement par le Maroc il y a plus de 40 ans, figure dans la liste des territoires non-autonomes établie par l'Onu, donc ouvrant droit à l'autodétermination de son peuple.