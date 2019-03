Les délégations des parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, et des pays voisins, l’Algérie et la Mauritanie, ont été appelées à une nouvelle table-ronde sur le conflit du Sahara occidental occupé.

À l’issue de deux jours de travaux à Bursins (Vaud - Suisse), qui se sont tenus conformément à la résolution 2440 du Conseil de Sécurité de l’Onu, adoptée en octobre dernier, visant la conclusion d’une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable prévoyant l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, les délégations «se sont félicitées de l’intention de l’Envoyé personnel de les inviter à nouveau dans le même format», a indiqué un communiqué distribué à la presse, mais qui ne précise pas de date. Selon les termes du communiqué, les délégations «se sont engagées, au cours des travaux de cette deuxième table ronde sous l’égide de l’Envoyé spécial du SG de l’Onu, Horst Kohler, «avec courtoisie» et «ouverture» dans un climat de «respect mutuel», saluant le «nouvel élan» créé par la première table ronde de décembre dernier.

Les délégations ont également exprimé leur volonté de «continuer de s’engager dans le processus avec sérieux et respect», ajoute le communiqué final, soulignant qu’elles ont convenu qu’il fallait «renforcer la confiance».

«Les délégations ont eu des discussions approfondies sur les moyens de parvenir à une solution politique et mutuellement acceptable sur la question du Sahara occidental, qui soit réaliste, réalisable, durable, fondée sur un compromis juste, durable et assurant l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément à la résolution 2440 (2018) du Conseil de sécurité», a-t-on indiqué, annonçant qu’elles ont décidé de poursuivre la discussion afin «d’identifier les éléments de convergence».

«Il y avait un consensus sur le fait que l’ensemble du Maghreb bénéficierait grandement d’une solution à la question du Sahara occidental», a-t-on noté, précisant que les délégations ont également reconnu que la région avait une responsabilité «particulière» pour contribuer à une solution.

M. Lamamra : « Nous espérons des mesures plus concrètes. »

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a souhaité, hier à Bursins, que l'effort de l'Envoyé personnel du SG de l'Onu pour le Sahara occidental, Horst Kohler, soit accompagné de mesures «plus concrètes» et d'avancées «plus significatives». «Tout ceci pour dire que cet exercice aura été utile. Il annonce la poursuite de l'effort et nous l'espérons avec des mesures plus concrètes, des avancées plus significatives dans le cadre de ce processus (onusien) qui a le soutien de la communauté internationale, dans son ensemble, et singulièrement après que le Conseil de sécurité des Nations unies aura l'opportunité d'examiner un rapport du Secrétaire général, Antonio Guterres, en avril prochain, et après que le Conseil de sécurité aura donné de nouvelles orientations où sera mise en évidence la nécessité d'accélérer les efforts au titre de la résolution actuelle», a-t-il déclaré à l'APS et à la télévision algérienne, à l'issue des travaux de la 2e table ronde sur le Sahara occidental. Cette table ronde, convoquée par l'Envoyé personnel, s'est tenue conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité d'octobre dernier qui vise la conclusion d’une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable prévoyant l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.

Le chef de la délégation algérienne a indiqué que l'ordre du jour de cette deuxième table ronde s'est essentiellement articulé autour, d'abord et avant tout, de la nécessité de prise de mesures de confiance entre les deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario. «Un échange de vues a eu lieu sur l'importance essentielle qui s'attache à l'établissement de la confiance entre les deux parties et aux mesures précises de confiance qui pourraient éventuellement être prises», a-t-il précisé, soulignant qu'il s'agit «naturellement d'un domaine important et les discussions doivent se poursuivre sous l'impulsion du président Kohler». Le deuxième axe de réflexion et d'échange a porté, a ajouté M. Lamamra, sur un effort «en vue de dégager une lecture commune des termes utilisés par le Conseil de sécurité dans sa dernière résolution pour décrire le résultat escompté de cet exercice conduit par l'Envoyé spécial», expliquant que «c'est un angle de formulation dans ce texte qu'il fallait pour que M. Kohler puisse espérer enregistrer des progrès et parvenir à une lecture commune par les deux parties en conflit de cette disposition».

Il a affirmé, dans ce cadre, que des échanges «très intéressants» ont pu avoir lieu, indiquant que «c'est à l'Envoyé spécial de l'attester dans une atmosphère emprunte de respect mutuel entre les deux parties». «Le troisième axe, qui est non moins important, est celui de la construction régionale, en ce sens que l'édification et l'intégration maghrébine est certes un objectif en soi, mais il est également considéré comme étant de nature à avoir un impact positif sur le règlement juste et durable de la question du Sahara occidental», a-t-il poursuivi, rappelant que l'Algérie et la Mauritanie sont invitées à cette table ronde «en tant que pays voisins ayant un statut d'observateurs dans le processus des Nations unies».

«Nous avons apporté des contributions, en particulier au titre du troisième axe qui est celui de la construction régionale. Dans ce cadre-là, l'appel lancé par l'Algérie, il y a quelques mois, en vue de la tenue d'un conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union du Maghreb arabe, a été réitéré», a-t-il dit, dans ce contexte.

Pour lui, l'idée d'une retraite des ministres des Affaires étrangères des pays de l'UMA, «devant officieusement évaluer la situation et explorer des pistes pour enregistrer des progrès, a été également réitérée par l'Algérie, à cette occasion».