Insuffisants rénaux : Transplantation, Le rêve inachevé des patients

L’insuffisance rénale touche de plus en plus les Algériens. En effet, plus de 4 millions de personnes souffrent de cette maladie, considérée par les spécialistes comme un véritable problème de santé publique, d’autant plus qu’une partie arrive au stade final. Aujourd’hui, la vie de pas moins de 300.000 patients dépend de pas moins de trois séances de dialyse par semaine.

A ce drame social, s’ajoute le coût fort élevé de la prise en charge d’un seul cas d’insuffisance rénale qui tourne annuellement autour de 500 millions d’euros, selon le Pr. Farid Haddam, chef de service de néphrologie du CHU Neffisa-Hamoud (ex-Parnet). Ce dernier, lors de son passage sur une chaîne télévisée, précisera que ces chiffres ne reflètent pas la réalité, puisque de nombreux malades ; diabétiques, hypertendus et autres, ne savent pas, qu’en plus de leur problème de santé diagnostiqué et traité, souffrent aussi de leurs reins et sont carrément au stade final qui renvoie à une prise en charge compliquée et lourde. Il faut savoir que 1.000 nouveaux cas sont recensés chaque année. Un chiffre qui ne peut être vu que comme une alerte sur l’évolution de l’insuffisance rénale en Algérie, d’où l’importance de recourir à la greffe rénale qui reste la seule et unique alternative pour remédier à ce problème. Néanmoins, cette solution n’arrive toujours pas à se concrétiser sur le terrain, en raison de la réticence des algériens qui fait que la transplantation rénale est conditionnée par des dons des membres de la famille et des proches. Mais malgré les nombreuses fetwa en faveur du prélèvement d’organes sur cadavres, ce geste noble demeure encore un tabou, pour ne pas dire carrément rejeté. Fausses idées ou peur inexpliquée, peu importe le résultat étant que la transplantation s’avère un luxe, un mythe. à l’heure où seules 200 greffes par an sont effectuées chez nous, les spécialistes estiment qu’il est impératif de revoir à la hausse le nombre de prélèvements pour se situer au moins autour de 500 afin de donner une seconde chance au malade, d’une part, et baisser les frais de la prise en charge de cette pathologie. Les statistiques parlent d’elles-mêmes avec seulement 2.000 greffes réalisées depuis la première transplantation qui a eu lieu en 1986. Cet état de fait explique, à vrai dire, la forte demande en stand-by et la long liste des patients qui rêvent d’une greffe qui mettra un terme à leur souffrance et le calvaire des séances d’hémodialyse, d’autant plus que certains recourent au secteur privé pour bénéficier de ce type de soin.

Aujourd’hui, les juristes et les hommes de religion ont certes dit leur mot et se déclarent tous en faveur de dons d’organes, mais des centaines, voire des milliers de malades d’insuffisants rénaux, continuent à vivre un calvaire quotidien, souffrent en silence et attendent qu’une lumière jaillisse, un jour, à travers un volontaire qui leur rendra la vie. Il reste cependant un long chemin à parcourir pour changer les mentalités, car c’est avant tout un problème de préjugés et d’idées reçues.

Samia D.