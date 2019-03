Une exposition de photographies revisitant Alger à travers ses différents paysages et le quotidien de ses habitants a été inaugurée, jeudi, à Alger, par le photographe Laddi Mohamed-Malik. L’exposition, intitulée «Héritage du futur», regroupe une vingtaine de photographies en noir et blanc, invitant le visiteur à redécouvrir la capitale, vue sous différents angles par l’objectif du jeune photographe, également artiste peintre. En petit format, les clichés se distinguent par leur authenticité et intemporalité que leur procurent le noir et blanc, un choix artistique que l’artiste explique par un souci d'«accentuer la tonalité» pour faire ressortir les détails des éléments de la photo. Le noir et blanc, en plus d'attirer le regard, permet de «mettre en valeur, estime le photographe, les motifs, formes, volumes et contrastes» d’un sujet qui manque de couleurs. Monuments, témoins de différentes époques historiques, comme la Casbah, l’église Notre-Dame d’Afrique, des quartiers de la capitale ou encore des scènes de vie des Algérois, ces photographies accrochent, justement, par l’absence de couleurs, «susceptibles de perturber» la lecture de l’image, dit-il. Dans «Les rues de l’histoire», le photographe braque son objectif sur une ruelle délabrée de la vieille médina évoquée d’autre part dans un autre cliché «Héritage», représentant un enfant empruntant une impasse jonchée de détritus. D’autres photographies illustrent le vécu des Algérois à travers des lieux évocateurs, comme cet atelier d’un vieux ébéniste de la Casbah ou encore des barques accostées au port de pêche. «Héritage du futur» est visible jusqu’au 7 avril à la galerie Asselah-Hocine.

R. C.