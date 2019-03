Retour de la neige à Batna : Fermeture de plusieurs axes

La neige, de retour dans plusieurs régions de la wilaya de Batna depuis la nuit de mardi à mercredi, a provoqué la fermeture de divers axes routiers, en particulier ceux situés dans les zones montagneuses, alors que la circulation a été rendue difficile sur d’autres axes, a rapporté hier matin, le groupement territorial de la gendarmerie nationale. Parmi les axes fermés suite à l’accumulation de neige, la même source a fait état de la RN 172 reliant la ville d'Ichemoul à Theniet El Ras dans la commune de Theniet El Abed et la RN 45 reliant la commune d'Ichemoul et Yabous, dans la wilaya de Khenchela. S’agissant des routes où la circulation automobile est difficile, la même source, relève le cas du segment de la RN 31 reliant les villes de Tazoult et Arris, le tronçon de la RN 87 reliant Oued Taka et Theniet El Abed, ainsi que l’axe de la RN 77, entre Batna et Merouana à travers Hidoussa, et ce, en plus de la RN 160 entre Foum Toub, Ain Tin et Arris.