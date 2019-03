À l’occasion de l’anniversaire d’indépendance de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue tunisien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue tunisien, Béji Caïd Essebsi, à l'occasion du 63e anniversaire de la fête d'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé son attachement permanent à poursuivre le travail en vue de donner "une impulsion renouvelée aux relations exceptionnelles" unissant les deux pays. "Il m'est agréable, au moment où le peuple tunisien frère célèbre le 63e anniversaire de sa glorieuse indépendance, de vous présenter au nom du gouvernement et du peuple algériens et en mon nom personnel, nos sincères félicitations et nos vœux les meilleurs, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple tunisien frère sous votre conduite éclairée", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "C'est là une opportunité que je saisis pour partager vos joies et vos fiertés et celles du peuple tunisien frère en cet commémoration nationale glorifiant des générations qui se sont sacrifiées pour le recouvrement de la souveraineté nationale et de l'indépendance. Une génération qui nous inspire les valeurs du combat, de la lutte et de l'abnégation à la nation, en vue de mener à bien l'instauration des fondements de l'Etat moderne et le processus démocratique de son édification, fondés sur des assises solides à même d'atteindre le niveau de développement, de prospérité et de bien-être auquel aspire le peuple tunisien frère", a indiqué le chef de l'Etat. "Je saisis également cette heureuse occasion pour vous réitérer notre attachement constant à poursuivre l'action à vos côtés afin de donner une impulsion renouvelée aux relations exceptionnelles qui unissent nos deux pays et les hisser au plus haut niveau, au mieux des intérêts de nos deux pays et de nos deux peuples frères", conclut le Président Bouteflika.