PARTENARIAT ALGéRO-CHINOIS : Bientôt de nouveaux smartphones

La coopération entre l’Algérie et la Chine a connu ces dernières années un formidable boom, notamment dans le volet économique. De plus en plus, de marques chinoises s’implantent dans notre pays, quand d’autres n’hésitent pas à investir sur notre marché pour promouvoir leurs produits.

Le secteur de la téléphonie mobile illustre parfaitement cet état de fait dans la mesure où les plus prestigieuses marques s’affrontent, économiquement parlant. Le dernier fabriquant en date est ‘‘Infinix’’, une marque qui affirme ne pas venir les mains vides et débarque sur le marché algérien avec une ambition mondiale assumée, s’apprêtant à lancer dans les prochains jours ses premiers produits dans notre pays.

Considérée comme étant une marque de smartphones haut de gamme de ‘‘Transsion Holdings’’, ‘‘Infinix’’ sera fort de plusieurs produits, tous tournant sous Androïd, avec l’esprit de marque qui défie les normes, et vise à responsabiliser la jeune génération et être en phase avec le monde, explique à cet effet la marque chinoise. ‘‘Infinix’’ prévoit le lancement sur le marché de plusieurs modèles dont l’Infinix Zero, Note, S, Hot, Smart, des smartphones conçus avec un design très élégant. Aussi, ils offrent plusieurs possibilités qui feront de ces appareils un compagnon utile au quotidien en attendant le lancement d’autres produits de classe mondiale et uniques en leur genre. Créé en 2013, ‘‘Infinix’’ s'est engagée à mettre au point des technologies de pointe et des dispositifs mobiles dynamiques conçus de manière moderne pour créer des expériences de vie «intelligentes» ciblées à l'échelle mondiale et ce, en fusionnant technologie et mode. «Grâce à des interactions quotidiennes, ces produits intuitifs deviennent un mode de vie qui représentent des expériences novatrices pour les jeunes du monde entier», se félicite la marque chinoise qui assure actuellement la promotion de cinq gammes de produits, en l’occurrence ‘‘Zero’’, ‘‘Note’’, ‘‘Hot’’, ‘‘S’’ et ‘‘Smart’’ sur un marché mondial atteignant les pays d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie.

S. A. M.