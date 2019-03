« Touareg Rallye 2019 » : La quatrième étape endeuillée par un accident mortel

De nos envoyés spéciaux :

Sami Kaïdi et Youcef Cheurfi

Le Touareg Rallye a perdu, mardi dernier, un de ses concurrents, l’Italien Giovanni Stefanni, doyen des participants, et ce, à la suite d’un grave accident de quad, vers onze heures du matin. Le compétiteur est décédé suite à sa tentative de traverser une dune, située hors du circuit balisé par les organisateurs et les équipes techniques. Son quad a fait plusieurs tonneaux, ne laissant aucune chance de survie au pilote de 72 ans. Le corps a été très rapidement transporté vers la morgue de Béni-Abbès, chef-lieu de la wilaya déléguée, comme l’a précisé l’un des organisateurs Amir Benmaamar. Ce dernier qui a présenté ses condoléances à la famille a affirmé que les démarches pour l’évacuation du corps de Giovanni Stefanni vers son pays natal ont été entamées en étroite coordination avec les autorités locales de la wilaya-déléguée de Béni-Abbès et de la wilaya de Béchar. Benmaamar a, aussi, souligné que le Touareg Rallye va se poursuivre, non sans rappeler qu’un parcours-hommage d’une distance de 80 km, a été organisé, hier, à la mémoire du pilote. «Lors de chaque briefing quotidien, nous avons insisté sur le fait que les compétiteurs doivent respecter l’itinéraire qui leur a été donné. Nous les avons, régulièrement sensibilisés sur les dangers qu’ils peuvent rencontrer sur leur parcours», a-t-il conclu. Ainsi, la quatrième étape est reportée à aujourd’hui avec un parcours retour sur Taghit. Il convient de signaler que les vainqueurs de la troisième étape sont, pour la catégorie auto, le tandem algérien Ben Mansour Lotfi et Hocine qui conserve sa première place pour la troisième fois consécutive. Pour la catégorie moto, c’est l’Allemand Aronas Gelazminks qui a encore, dominé.

Rappelons que cette course internationale, qui comprend sept étapes, se déroule du 16 au 23 mars, dans la région de la Saoura sur un circuit en boucle de 1.500 km, dont 500 km sur les dunes.