COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE SOUFISME : Rejet du discours de la haine

Les participants au 7e colloque international sur le soufisme à Relizane ont plaidé, hier,au terme de leurs travaux, pour la consolidation de l’esprit de modération et le rejet du discours de la haine.

Les intervenant ont également insisté dans leurs recommandations sur la valorisation des efforts des institutions religieuses à travers des discours prônant la modération et les vrais préceptes de l'islam, appelant à l’investissement dans les moyens modernes de communication. Les participants à cette rencontre, initiée par le ministère des Affaires religieuses et Wakfs et la wilaya de Relizane, sous le slogan "Education spirituelle et défis de la mondialisation", ont insisté sur l’esprit de responsabilité et l'intérêt national pour la préservation des constantes de la nation. Ils ont appelé aussi à la sagesse et au dialogue constructif pour renforcer les liens de fraternité et de solidarité et instaurer les valeurs éducatives suivant le message des ulémas par fidélité aux sacrifices des chouhada. Il a été recommandé également la cohésion, l’attachement aux valeurs spirituelles et à l’histoire, la vigilance et la prudence vis-à-vis de ce qui est véhiculé dans des médias de laboratoires occidentaux et étrangers visant à nuire à la société algérienne et à ses valeurs spirituelles authentiques et ses constantes nationales ancrées.

En outre, ils ont proposé d’investir dans les moyens de mondialisation médiatique pour tisser des liens de fraternité et de solidarité sociale et renforcer la sécurité et la stabilité de la société. Cette rencontre de deux jours a débattu de plusieurs axes abordant, entre autres, l’éducation spirituelle dans les textes de loi et les documents scientifiques, les valeurs de la pensée soufie et la mondialisation, son impact et ses effets néfastes sur les sociétés humaines, en présence d’ulémas et de chercheurs du pays et de l’étranger.