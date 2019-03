Journée mondiale de l’eau : Des activités éducatives au profit des élèves

Avec la journée mondiale de l’eau, célébrée le 22 mars de chaque année, le domaine de formation «Environnement et consommation» est à l'honneur. A cette occasion, l’Agence du bassin hydrographique Chott Chergui, dont le siège est basé à Oran, a programmé plusieurs actions de sensibilisation au profit des élèves des wilayas de l’Ouest du pays. Cette manifestation, placée sous le slogan «l’Eau pour tous», verra la participation de neuf wilayas couvertes par l’agence précitée (Oran, Mostaganem, Ain Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saida, El Bayadh, Naâma, Mascara), selon un communiqué de l’agence. Le programme, initié sous l’égide de l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, consiste en la distribution d’affiches mettant en exergue les missions des deux agences, des dépliants sur «l’eau notre vie» pour sensibiliser les élèves sur ce thème, qui est d’ailleurs abordé tout au long de la scolarité, du fait de son importance dans tous les domaines scientifiques et de l’attrait des enfants de tous âges pour cet élément. Grâce à ses propriétés, aux transformations qu’elle subit et à celles qu’elle fait subir aux autres substances, elle se prête à de nombreuses activités susceptibles d’aider l’élève à opérer de premières abstractions. Coïncidant avec la célébration de la journée mondiale de l’eau, l’Agence du bassin hydrographique Chott Chergui, sous l’égide des autorités locales, l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, a procédé à l’inauguration d’une «classe de l’eau», au niveau de la maison de l’environnement d’Ain T'émouchent, la première du genre au niveau du pays, selon les organisateurs. La classe de l’eau est une salle d’exposition permanente qui incite les visiteurs à développer la culture de préservation de ce précieux liquide. Elle permet aussi de présenter les différentes étapes de gestion de l’eau, les techniques de dessalement de l’eau de mer et le traitement des eaux usées. Cette classe est également dotée d’une bibliothèque riche en ouvrages pédagogiques sur ‘‘l’or bleu’’. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la signature d’un partenariat signé en janvier dernier entre l’Agence du bassin hydrographique oranais Chott Chergui et l’Institut national des formations écologiques, représenté par sa section de wilaya et la maison de l’environnement de la wilaya de Ain Témouchent, rappelle-t-on.

R. S.