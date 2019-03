Les chouyoukh des zaouïas : « Engager un dialogue constructif »

Les chouyoukh des zaouïas d’Algérie ont appelé, hier dans un communiqué, à «faire prévaloir l’intérêt du pays et engager sans retard un dialogue constructif» afin de surmonter la conjoncture qui prévaut actuellement en Algérie. Les zaouïas ont appelé les autorités et le peuple à «veiller à ce que la transition vers le régime politique auquel aspirent les Algériens, soit institutionnelle et non anarchique afin de préserver notre pays du chaos». Les chouyoukh des zaouïas ont appelé «à faire les concessions nécessaires pour l’intérêt suprême du pays», soulignant que «l’Algérie est placée au dessus de toute autre considération et a besoin de tous ses enfants, sans exclusive ni distinction, afin de poursuivre son édification». Ils ont appelé également à préserver l’unité et la cohésion de la société dans le cadre des constantes nationales tout en rejetant «toute ingérence étrangère» susceptible de porter atteinte à la souveraineté nationale. A ce propos, les chouyoukh des zaouïas ont salué les positions inébranlables de l’Armée nationale populaire (ANP) qui n’a eu de cesse de «préserver l’unité et l’intégrité territoriale de l’Algérie», ainsi que le haut niveau de professionnalisme des corps de sécurité ayant accompagné ces évènements. Ils se sont félicités, en outre, du caractère pacifique et serein des marches populaires, reflétant une image honorable de l’Algérie.