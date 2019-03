Classe politique : L’heure des compromis ?

Les divergences entre les diverses composantes de la classe politique sont loin d’être aplanies, et risquent même d’aller crescendo, sauf si les appels au rassemblement sont entendus à temps pour conjuguer les efforts afin de franchir, dans la paix, une étape cruciale de l’histoire de l’Algérie. En effet, l’opposition est conviée à participer aux consultations sur la formation du prochain gouvernement, même si les réponses se font toujours attendre.

La pomme de discorde réside dans le fait que certains partis ont accepté l’agenda politique proposé avec la tenue d’une conférence nationale et l’élaboration d’une Constitution avant de parvenir à l’organisation d’une élection présidentielle alors que d’autres sont favorables à une rupture immédiate avec le système actuel.

Ceux ayant accueilli favorablement le principe d’une transition douce insistent sur le fait que des incertitudes énormes guettent le pays avec une appréhension sur un éventuel retour à l’anarchie qui a caractérisé la décennie 1990. Ce à quoi il est opposé que la meilleure réponse à l’aspiration aux réformes exprimées par la rue ne saurait être que celle de procéder à un «dégagisme » immédiat, selon la voie tunisienne et libyenne.

Or, plusieurs intervenants répètent depuis des années que ces scénarios sont à éviter impérativement, se référant, pour étayer leurs propos, au chaos qui a sévi ou continue de l’être chez les voisins.

Selon cette optique, il est inutile d’ajouter un autre foyer de tension au Maghreb. Autre argument de taille : la nécessité de préserver, coûte que coûte, la stabilité de l’Algérie. Et ce n’est nullement un raisonnement destiné à faire peur à quiconque car personne ne veut revivre les affres du désordre politique avec toutes les conséquences que cela induit sur la sécurité des personnes. La paix étant l’un des acquis inestimable des ces dernières années. A présent, c’est plutôt la culture du vivre ensemble en paix qui est prônée et qui est devenue une réalité palpable dont bénéficie l’ensemble du peuple et sans laquelle aucun effort de développement ne peut être engagé sérieusement.

Rapprochement

Mais au-delà des joutes oratoires, des opportunités d’accord subsistent bel et bien. On en perçoit, d’ores et déjà les prémices dans l’intégration des propositions de l’opposition dans le calendrier initial pour dépasser la conjoncture actuelle.

C’est le sens à donner à la période nous séparant de la prochaine élection. C’est également le cas à l’appel à organiser une conférence nationale regroupant toutes les compétences, y compris celles de la société civile. On enregistre aussi dans ce chapitre l’élaboration d’une constitution même si la réponse la plus directe à l’opposition est celle du renoncement du Président Bouteflika à un nouveau mandat, revendication portée par des partis, des associations, des personnalités et des citoyens. Autant de pas significatifs franchis sur la voie de l’apaisement impérative pour instaurer un climat de sérénité avant d’aborder les étapes successives du changement progressif du système sans créer de vide politique avec absence des institutions.

Une chance est ainsi à saisir pour rassembler le peuple et son élite, sans exclusion aucune autour des objectifs d’édification du pays et du développement économique et social qui est aussi une revendication portée par les habitants des différentes régions pour disposer de conditions de vie digne.

Il s’agit donc de ne pas rater cette offre historique de fédérer les énergies et de rejeter tout mobile de division des enfants d’une même patrie afin de se mobiliser, ensemble, dans un seul et unique élan, dans le but de venir à bout des dangers qui guettent le pays et de gagner la bataille consistant à le placer au diapason des changements de ce siècle.

Les manifestants, dans les différentes wilayas, depuis des semaines ont réclamé, à juste titre, de tenir compte de leur aspiration à participer au projet de société pour l’Algérie du futur et ce dessein ne pourrait se concrétiser si la main tendue à leur endroit ne recueille pas l’adhésion. Des franges de la population, comme les intellectuels et autres compétences, que recèle la société sont invitées à faire corps ave la nouvelle feuille de route qui leur donne toute la place méritée pour prendre part à l’émergence de l’Algérie de demain.

Bonnes volontés

Les bonnes volontés ne sont le monopole d’une quelconque composante du pays doté d’une ressource humaine formée et compétente ce qui ne remet pas cause les capacités de l’équipe dirigeante et qui ne veut pas dire que des ministres ou des cadres ont failli. Mais le contexte actuel fait appel à un renouvellement, une féminisation et un rajeunissement de la classe politique ; constat partagé par le pouvoir et l’opposition.

Des deux côtés, l’heure est à la négociation pour dégager un terrain d’entente sur les défis à relever et sur les enjeux à réaliser afin d’aboutir à des institutions représentatives issues du choix populaire. Ces enceintes seront mobilisées pour bâtir des compromis et en finir avec les profondes divergences qui ne font que retarder l’heure des choix judicieux pour mette fin à une atmosphère empreinte de d’inquiétudes, de craintes et d’incertitudes alors que les ressources du pays ne demandent qu’à être exploitées au bénéfice de tous les citoyens. Une nation n’est pas seulement une juxtaposition de ses diverses composantes mais elle est d’abord et surtout une synergie tendant vers un large rassemblement autour d’un but commun. Seul le consensus est apte à apporter une réponse adéquate aux aspirations à des réformes visées.

C’est visiblement une tâche au-dessus des capacités d’un seul être humain surtout lorsqu’il s’agit de définir une nouvelle architecture politique couronnant deux décennies consacrées à des réformes sur tous les plans. Sont-elles inachevées ? C’est à la communauté entière qu’il appartient désormais de les parfaire dans un effort commun. Serait-il compréhensible de demander de demander à prendre part au pouvoir et à la prise de décision et rejeter, dans la forme et dans le fond l’offre unique proposée ? Gâcher une telle occasion serait-il raisonnable ? Focaliser l’attention sur une seule personne est-il logique ? A moins que cela n’obéisse à des calculs politiques inavouables ? Prétendre vouloir tout obtenir ici et maintenant dépasse, à l’évidence, les b.a.-ba de la négociation et de la finesse en politique qui et d’abord du compromis.

Cohérence de l’édifice

Les sphères politiques, sociales et économiques ne seront pas absentes des prochains rendez-vous afin de tenter de parvenir à imprimer une cohérence à l’ensemble de l’édifice et de jeter les fondations d’une nouvelle République en réponse à l’appel des citoyens, de la société civile et des partis. L’appel est entendu. Il ne reste plus qu’à lui donner forme pour satisfaire la jeunesse pour mettre fin à toute marginalisation. L’avènement d’un nouveau système ne supporte pas la tactique de la chaise vide qui serait compréhensible dans d’autres circonstances mais pas lorsqu’il s’agit de bâtir une vision d’avenir pour les générations montantes.

Un chantier qui ne saurait être porté à bon port sans la participation de tous les citoyens qui pourront exprimer leur opinion et choix à des échéances régulières à commencer par le prochain referendum et la présidentielle.

Les urnes trancheront sur les projets et programmes des uns et des autres sans forcer la main à quiconque.

Les manifestants, en particulier, les jeunes interpellent la classe politique sur leur avenir et celui de leur patrie et il s’agit à présent d’apaiser les cœurs et les esprits pour aborder la nouvelle étape de notre histoire.

La finalisation des principaux outils de cette transition va durer quelques mois. Une période très courte si l’on se réfère à l’histoire multimillénaire de la nation. Certes, y a-t-il de l’impatience à aboutir rapidement au renouvellement du paysage politique. Tous les Algériens sont demandeurs de cette mue et il est préférable que la sagesse puisse l’emporter pour mûrir les mécanismes menant à cette nouvelle ère.

Un échange de points de vue sur la question servira à éviter les erreurs en confrontant des avis contradictoires pour ne retenir que les arguments convaincants. Le pouvoir a explicité les mobiles qui l’orientent vers l’option de la négociation tout en rejetant toute précipitation. La balle est clairement dans le camp de l’opposition. Les jours qui viennent diront si elle est prête à consacrer les mois suivants à cette réflexion ou si elle se cantonnera dans une position de refus.

A. M.