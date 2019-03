Éclairage : Ultra-pacifisme

L’ultraviolence des scènes d’émeutes sur les Champs Elysées, lors des manifestations des gilets jaunes, vendredi dernier à Paris, s’oppose à l’ultra-pacifisme des grandes marches populaires qui essaiment chaque vendredi à travers toute l’Algérie, cela se passe de tout commentaire.

Des jets de pavés contre les forces de l’ordre —avec une volonté de tuer— sur la plus belle avenue du monde, aux défilés festifs hauts en couleur sans qu’un véhicule soit brûlé ou un banc public vandalisé, l’Algérie a donné là une magistrale leçon de démocratie et de civisme et livré le mode d’emploi de la revendication citoyenne dans le calme et la pondération.

Quand bien même ces revendications portent sur un changement radical,et immédiat, du système actuel de gouvernance avec l’exigence de réformes en profondeur à même de donner de nouveaux espoirs à une population, surtout à la jeunesse, en droit d’espérer sinon une vie de qualité, à tout le moins une qualité de vie.

Ce tsunami populaire sans précédent, sur fond de musique et de chants, mais dans un calme qui force l’admiration, a montré également le grand professionnalisme des forces de sécurité qui ont veillé à la sécurisation des marches. Le message a donc été reçu par les hautes autorités et des décisions ont été prises.

Si elles n’ont pas fait l’unanimité des manifestants, le débat reste cependant ouvert car tout peut se discuter et les solutions peuvent être trouvées, et seront trouvées dans le cadre d’un dialogue serein et responsable, comme l’a souligné le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra : «Il n’y a pas lieu de s’inquiéter mais plutôt de faire montre de responsabilité. Nous avons notre histoire et nous sommes passés par des épreuves dont nous sommes sortis grandis.»

Cependant, en toute chose, il faut raison garder et ne pas gâcher la fête de la citoyenneté par des décisions passionnées à l’emporte-pièce qui ne pourraient que nuire à la cohésion de notre peuple et entamer gravement l’immense crédit de sympathie que ce mouvement populaire a acquis auprès des instances internationales. Il faut donc donner du temps au temps et aux vertus du dialogue leur forme la plus accomplie.

Nous avons montré que nous en avons les moyens et l’ambition.

K. O.