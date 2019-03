Préparation de la période estivale : 2e regroupement régional de la Protection civile

La Direction générale de la Protection civile a organisé, hier, le 2e regroupement régional des directeurs de la Protection civile des wilayas du centre, de l’ouest et du sud du pays.

Les travaux de cette rencontre, qui se sont déroulés dans la wilaya de Tiaret, s’inscrivent dans le cadre de la préparation de la prochaine saison estivale. L’occasion a été mise à profit également, il faut le dire, pour observer une halte et faire le bilan général de l’année 2018 relatif au dispositif de surveillance des plages et de la baignade, de prévention et de lutte contre les feux de forêt et de palmier. Les volets préventif, organisationnel et opérationnel ont été analysés, afin de mettre en évidence les difficultés rencontrées, et de prendre, par voie de conséquence, les dispositions qui s’imposent, pour préparer et améliorer les plans d’actions pour la prise en charge de la saison estivale 2019. L’accent a été mis sur le fait que le volume d’activité durant cette période de l’année est «très intense», puisqu’il faut faire face et couvrir plusieurs risques (feux de forêt, plages, accidents de la circulation, envenimation par le scorpion… )».

À cet effet, les chiffres communiqués par les services de la Protection civile indiquent que les sapeurs-pompiers ont eu à intervenir, en 2018, pour l’extinction de 11.202 incendies qui ont généré des dégâts évalués à 1.739 ha de forêt, 4.118 ha de maquis, 2.962 ha de broussaille, 4.090 ha de récolte, 7.900 palmiers et 100.000 arbres fruitiers. Il est signalé, d’autre part, que pour cette année, pas moins de 490 unités d’intervention et 27 colonnes mobiles seront mobilisées, dans le cadre du dispositif de lutte contre les feux de forêt, réparties au niveau des wilayas classées à risque élevé. Pour ce qui concerne la préservation et la protection des palmerais très vulnérables, on apprend que le Directeur général de la Protection civile a donné des instructions aux directeurs chargés des wilayas du sud du pays, pour mettre en place des campagnes de sensibilisation de proximité, et ce dans l’objectif de «sensibiliser les exploitants des palmerais aux risques d’incendie et les informer sur la prévention et la conduite à tenir en cas d’incendies».

La Protection civile fait savoir, via le communiqué rendu public, hier, que pour ce qui est de la surveillance des plages autorisées à la baignade, celle-ci met en place, chaque année, un dispositif opérationnel destiné à la sécurité des estivants, et cela durant quatre mois (du 1er juin au 30 septembre), tous les jours de 8 à 20h. Il sera rappelé, ici, sur les 596 plages que compte le littoral algérien, 187 ont été interdites à la baignade durant l’année écoulée. Cette décision est motivée essentiellement par les différents risques, ainsi que par la pollution.

En ce qui concerne le dispositif de surveillance des plages, le bilan de l’an dernier fait ressortir 76.340 interventions enregistrées au niveau des plages autorisées à la baignade, lesquelles ont permis de sauver de la noyade 50.491 personnes.

Pas moins de 20.408 personnes ont été soignées sur place. Il a été enregistré, cela dit, 88 cas de décès, dont 50 au niveau des plages interdites. Le bilan évoque aussi le cas de la baignade dans les réserves d’eau, «un phénomène, souligne-t-on, qui ne cesse de se généraliser à travers le territoire national, non sans provoquer des morts annuellement», révélant, à ce titre, «100 cas de décès (dont 43 mares d’eau, 13 retenues collinaires, 19 oueds, 12 barrages et 13 bassins et piscines) qui ont été enregistrés durant l’année 2018». La majorité des personnes ayant rendu l’âme au niveau des réserves d’eau «sont des enfants, et ce malgré les multiples campagnes de sensibilisation initiées durant toute la saison estivale», indique la Protection civile, dans ce communiqué.

Une campagne de sensibilisation

en mai prochain

Par ailleurs, et consciente de l'apport des actions à entreprendre en amont, notamment sur le plan préventif et les résultats obtenus à travers l'organisation des campagnes de sensibilisation et d'information de proximité ayant touché les wilayas côtières et d'autres wilayas de l'intérieur durant les années précédentes, une campagne de sensibilisation nationale sera lancée le début du mois de mai à travers l’ensemble du territoire national, annonce la même source. Cette campagne de sensibilisation portera autour des dangers de la mer, de la prévention des feux de forêt et de récolte, ainsi que les risques liés à l’envenimation par le scorpion et les accidents de la circulation qui connaissent, par ailleurs, des pics en période estivale. Ainsi, et durant une période d'une vingtaine de jours, les citoyens, en général, et les enfants, en particulier, bénéficieront de toutes les informations nécessaires pour arriver à éviter, voire réduire, au maximum, les risques liés à la saison estivale, en particulier les dangers de la mer et des réserves d'eau, et, par voie de conséquence, la réduction des pertes en vie humaine qui se chiffrent en dizaines chaque année. Des gestes simples peuvent sauver des vies, via le respect strict des consignes de prévention, mais aussi l'apprentissage des premiers secours. Ce regroupement est, il faut le dire, le deuxième du genre après celui organisé le 17 mars dernier au niveau de la wilaya de Bouira, qui était destiné au profit des directeurs de la Protection civile des wilayas du centre, est et sud- est du pays.

Soraya Guemmouri