Veille médiatique au sein de l’ANP : Intérêt croissant

La Direction de la communication, de l’information et de l’orientation (DCIO) de l’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a organisé, hier à Alger, un séminaire sur «La veille médiatique au sein de l’Armée nationale populaire... réalité et enjeux», précise un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la concrétisation du Plan annuel de communication de l’ANP, et sous l’égide de Monsieur le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, la Direction de la communication, de l’information et de l’orientation de l’état-major de l’ANP a organisé, hier au Cercle national de l’Armée à Beni Messous, un séminaire intitulé +La veille médiatique au sein de l’Armée Nationale Populaire, Réalité et enjeux+», précise la même source. Les travaux du séminaire ont été inaugurés, au nom du chef d’état-major de l’ANP, par le général major Maddi Boualem, Directeur de la communication, de l’information et de l’orientation, qui a salué «l’intérêt accru accordé par le Haut commandement de l’ANP au domaine de l’information et de la communication, notamment dans le volet de formation des cadres spécialisés dans ce secteur sensible et ses exigences en matière de la maîtrise des mécanismes et des outils modernes». Ce séminaire, auquel ont pris part de hauts cadres des différentes structures du ministère de la Défense nationale et de l’état-major de l’ANP, vise à «établir un état des lieux de la veille médiatique au sein de l’institution militaire et son adaptation avec le développement technologique, en veillant au renforcement des relations avec les médias et la consolidation du lien +Armée-Nation+», indique le communiqué. À cette occasion, l’assistance a suivi une série de conférences, animées par des cadres militaires et des enseignants universitaires, axées sur les différents aspects liés au développement de la veille médiatique, et ce conformément à la stratégie communicationnelle de l’ANP, conclut le MDN.