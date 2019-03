RND : « Défendre la crédibilité d’une transition démocratique harmonieuse »

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a affirmé que son parti œuvrerait à ce que toutes les parties acceptent de faire «les concessions susceptibles de convaincre les citoyens de la crédibilité de la transition démocratique harmonieuse prônée par le président de la République», appelant à prendre en charge les revendications pacifiques du peuple «dans les plus brefs délais, pour éviter au pays tout dérapage». «Le RND défendra, lors de sa participation aux consultations et dialogues, une conviction fondamentale, à savoir l'impératif que tout un chacun accepte les concessions susceptibles de convaincre les citoyens de la crédibilité de la transition démocratique harmonieuse à laquelle a appelé le président de la République», a souligné M. Ouyahia, dans une lettre adressée aux militants du RND, à l'occasion de la réunion du bureau national, tenue lundi, et authentifiée par le porte-parole du parti, Seddik Chihab. «Ces concessions pourront également convaincre tous les courants politiques, notamment l'opposition, à l'effet de participer à la conférence nationale, et d'œuvrer en toute souveraineté et démocratie à la révision de la Constitution et à l'élaboration d'une nouvelle loi sur le régime électoral, ainsi qu'à la création d'une instance indépendante chargée de l'organisation des élections», a-t-il estimé. «La conjoncture actuelle exige de nous de se mobiliser, pleinement, pour permettre à l'Algérie de surmonter cette crise, en faisant prévaloir la sagesse au service de l'intérêt national», a expliqué M. Ouyahia, relevant que «la noble finalité nationale nous interpelle à l'effet d'œuvrer à unifier les rangs de notre parti en vue de mobiliser toutes nos énergies vives au sein de la société, pour instaurer la sérénité et faire preuve de sagesse pour concrétiser le changement escompté par voies réglementaires, à même de préserver la stabilité et la et la sécurité du pays».

À ce propos, M. Ouyahia a annoncé la tenue prochaine «d'une rencontre avec les secrétaires des bureaux de wilaya, en vue de renforcer les repères d'une feuille de route, pour réaliser cette finalité nationale». «Il convient de prendre en charge, dans les plus brefs délais, les revendications pacifiques de notre peuple, pour éviter au pays tout dérapage et pour que l'Algérie puisse poursuivre sa marche de développement socioéconomique», a-t-il ajouté, précisant que «rien n'est plus important que de prémunir l'Algérie contre toute épreuve ou crise. Aucun gouvernement ni pouvoir n'est plus cher que l'Algérie», a-t-il conclu.