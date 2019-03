FLN : Soutien au mouvement populaire

Le coordinateur de l'instance dirigeante du FLN, Mouad Bouchareb, a affirmé, hier à Alger, que sa formation politique «soutient pleinement le mouvement populaire de contestation», appelant à la nécessité de s’asseoir autour d'une seule table de dialogue pour édifier une nouvelle Algérie. «Les principes et les valeurs du parti ont de tout temps eu comme source le peuple qui a demandé le changement», a-t-il indiqué, lors de la réunion des secrétaires et mouhafeds du parti. Il rappelle l’engagement du Président de la République à satisfaire la demande du peuple, précisant que le chef de l’État est également le président du parti.

Pour Mouad Bouchareb, «le changement a été explicitement évoqué par le président Bouteflika, en déclarant qu'il procèdera au changement du régime et à la construction d'une nouvelle République, en vue de faciliter l'interaction entre toutes les forces du pays».

Soulignant que «la souveraineté du peuple a toujours été la base du système de gouvernance en Algérie», et qui se reflète dans le slogan «Du peuple et pour le peuple», Mouad Bouchareb a relevé la nécessité «de travailler avec dévouement et de prôner le dialogue unifié afin d'atteindre les objectifs escomptés, conformément à une feuille de route bien définie afin de bâtir une nouvelle Algérie qui ne marginalisera et n'exclura personne». Selon lui, «le peuple algérien qui a «vaincu par le passé le colonisateur français, soutenu par les force de l'Otan, est aujourd'hui, en cette période charnière, en mesure de sortir de la crise», a-t-il également soutenu. Mouad Bouchareb ne manquera pas non plus de critiquer «certaines personnes qui tentent de porter des accusations à l’encontre du FLN», soulignant que «l'Exécutif n'était pas entre les mains du parti». Cela dit, que le FLN annonce son soutien au mouvement populaire, cela n’est pas vraiment surprenant.

Et pour cause, le doyen des partis qui cumule plus d’un demi-siècle d’existence s’est toujours distingué par cette capacité d’accompagner les diverses conjonctures politiques, économiques connues par l’Algérie.

La question qui se pose désormais est plutôt celle de savoir ce qu’il en sera de la place, de l’appréciation ou, d’une manière crue, de l’estime que tout un peuple acquis à l’idée d’un changement profond du système pourrait accorder au FLN qui en a été, jusque-là, l’un des piliers indétrônables. La mémoire collective n’est pas aussi courte pour oublier que le FLN a été l’un des fervents défenseurs du 5e mandat, dont même le président Bouteflika ne voulait pas.

La machine du FLN s’est lancée, rappelle-t-on, dans une véritable compétition avec ses partenaires de l’alliance présidentielle, lors de la collecte de signatures pour le candidat Bouteflika, avant que celui ne décide de ne pas briguer un nouveau mandat, en réponse à la demande du peuple, sorti en masse dans la rue. Mieux, le FLN avait même mobilisé ses énergies dans le cadre de la préparation du bilan de 20 ans de gouvernance du président Bouteflika, en guise de programme électoral.

