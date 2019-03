Ambassade du Japon : don de 47.778 euros à l’association Echifaâ de Médéa

Une aide financière d’un montant de 47.778 euros a été attribuée, hier, par l’ambassade du Japon en Algérie, à l’association Echifaâ de Médéa, au profit de son centre qui accueille des dizaines de patients quotidiennement.

L’aide porte sur un projet d’acquisition de matériel médical de rééducation au profit des malades souffrant de problèmes de la colonne vertébrale et que l’association Echifaâ prend en charge. Cette association gère depuis 2008, un centre de rééducation fonctionnelle qui accueille «un nombre de patients qui ne cesse d’augmenter, depuis sa création. Elles sont en effet 12.800 personnes à avoir été suivies depuis, à raison de 1.400 patients par an», a déclaré M. Khelil Moussaoui, son président à l’issue de la cérémonie de réception du chèque, qui s’est déroulée au siège de l’ambassade à Alger.

Cette association pourra grâce à ce don, «ouvrir de nouvelles perspectives, et hisser le centre à la dimension d’un pôle d’excellence». L’acquisition de nouveaux matériels, de la marque mondialement connue «Chattanooga» «garantira au personnel du centre une formation sur le tas, et en ligne, et ainsi l’amélioration des services au profit des patients, et la prise en charge du nombre croissant des visiteurs, du centre médical, estimé de 90 à 120 malades quotidiennement pour des soins nécessitant des rééducation fonctionnelle», a expliqué M. Moussaoui.

«Nous avons eu des difficultés dans l’offre des soins aux patients et des malades de la wilaya de Médéa, souffrant d’hémiplégie», ajoute notre interlocuteur, qui signale le problème lié à la surcharge. «Nous étions obligé de transférer plusieurs malades à Douéra à cause des problèmes liés à l’accueil d’un nombre de plus en plus grand, des patients venant des 64 communes de la wilaya de Médéa qui affluent au centre».

Le président de cette association affirme que le nombre de patients ne cesse d’augmenter. De là, la nécessité de rénover le matériel et l’équipement est devenue inévitable, ce qui a fait dire à M. Moussaoui que «ce don vient à point nommé après plusieurs mois d’efforts, soit depuis la constitution du dossier au mois d’août 2018».

Il affirme que le don de l’ambassade du Japon, permettra au centre de «recevoir et traiter les patients avec un matériel performant et neuf».

Pour sa part, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, M. Kazuya Ogawa, a déclaré que «l’ambassade du Japon en Algérie a déjà réalisé plusieurs projets depuis une quinzaine d’années dans différents domaines, tels que l’éducation, avec notamment l’acquisition d’un minibus par un établissement de formation pour les enfants handicapés mentaux à Sétif, l’amélioration des conditions d’une pouponnière à Béchar, et dans le domaine de la formation professionnelle avec l’aménagement d’un Centre de formation pour femmes à Saoula, de même que l’acquisition de matériel ophtalmologique à Ghardaïa, et le soutien aux enfants handicapés à Mascara».

L’ambassadeur a expliqué dans son allocution que le renforcement, et le développement des établissements médicaux «constitue une question urgente», dans un pays comme l’Algérie, où «la population augmente rapidement, et où l’espérance de vie devient de plus en plus longue».

Le diplomate japonais a plaidé, par la même occasion, pour un renforcement de la coopération algéro-nippone, exprimant le souhait de son pays d’«être un partenaire de l'Algérie pour le développement» et a exprimé le souhait de voir se réaliser dans l’avenir, d’autres projets de ce genre. «Nous espérons que ce don contribuera à améliorer la prise en charge médicale dans la région», a-t-il ajouté.

Il a mis en exergue le rôle de son pays dans le cadre humanitaire, ajoutant que ce don «s’inscrit dans le cadre d’un programme lancé en 1989, pour contribuer à la sécurité humaine», et d’expliquer que la structure de ce programme d’aide s’est élargie à plus de 140 pays à travers le monde.

L’ambassadeur du pays au Soleil levant, a remercié les institutions et les autorités publiques pour la collaboration ayant permis la réalisation du projet de ce don. Il a affirmé par la suite que son pays «accorde une grande importance aux programmes d’aide aux micros projets locaux qui visent à contribuer au développement socio-économique «d’une manière directe».

A noter enfin que le centre Echifaâ dans la wilaya de Médéa assure plus de 25 postes d’emploi.

Il a été réalisé dans le cadre du programme dit «ONG-2» lancé en 2007 et inauguré en 2009 grâce au soutien du commissariat de l’Union africaine (UA). Le centre a reçu l’approbation des autorités publiques «pour les travaux d’extension de ses structures».

Tahar Kaïdi