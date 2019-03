cas confirmés d’hépatite-A à Batna : Ouverture d’une enquête épidémiologique

Une enquête épidémiologique a été ouverte sur des cas d’hépatite A (5 cas confirmés et 35 cas suspects) signalés dans un établissement d’enseignement moyen de la commune d’El Gasbat dans la wilaya de Batna, a indiqué mardi à l’APS, le directeur par intérim de la santé et de la population, Farid Abdessalem. Une commission d’enquête a été dépêchée sur place pour déterminer les causes de l’apparition de ces cas parmi les scolarisés d’un CEM dans la localité de Djeriyat (commune d’El Gasbat), a précisé le même responsable. Toutes les mesures d’urgence s’imposant dans ce genre de situation ont été prises, a affirmé la même source soulignant «attendre les résultats de l’enquête».

Il y a lieu de signaler que l'hépatite «A» est une maladie infectieuse virale du foie. Elle est due à l'infection par un virus à ARN de la famille des

picornavirus, une famille de virus qui comprend aussi les poliovirus et les rhinovirus. L'infection va provoquer des lésions inflammatoires au niveau du foie et en altérer les cellules, appelées hépatocytes. L'infection par ce virus débute par une période d'incubation de 14 à 28 jours (parfois jusqu'à 50 jours), pendant la quelle le sujet est contagieux sans le savoir. Ensuite, dans 90% des cas, l'hépatite sera asymptomatique, c'est-à-dire sans qu'elle ne passe inaperçue. Chez les 10% restants, on observera une fièvre, des maux de tête, une douleur au niveau de l'abdomen, des démangeaisons, une perte d'appétit, des nausées, vomissements, diarrhées, une jaunisse (coloration jaune de la peau et du blanc des yeux) qui peut parfois durer jusqu'à un mois, ou encore fatigue et mauvais état général. Cette maladie, faut-il le rappeler, se transmet majoritairement par l'ingestion d'eau ou d'aliments souillés par des matières fécales qui contiennent du virus. En effet, le virus est retrouvé dans les selles des malades. Certaines causes favorisent la transmission de la maladie, tel le manque d'eau potable, une nourriture impropre à la consommation, une mauvaise hygiène personnelle, des conditions sanitaires défavorables (assainissement des eaux, etc.).

Les précautions à prendre sont principalement de bien se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à défaut une solution hydroalcoolique en particulier avant la préparation du repas, d'éviter de consommer de l'eau de provenance inconnue et de préférer l'eau minérale ou en bouteille (fermée). De même, des règles d'hygiène quotidienne sont recommandées comme désinfecter les toilettes, nettoyer les surfaces qui sont fréquemment touchées comme les poignées de portes, changer régulièrement les torchons avec lesquels on s'essuie les mains, bien nettoyer les ustensiles de cuisine.

Pour ce qui est du traitement, les spécialistes affirment que dans la grande majorité des cas, l'hépatite A évolue spontanément vers la guérison sans séquelles. Il n'y a pas d'évolution vers la chronicité et la personne sera immunisée contre la maladie. Aucun traitement n'est donc mis en place et il n'en existe aucun de spécifique. En début d'hépatite, à la phase aiguë, quelques mesures sont à adopter, tels le repos, l’adoption d'une alimentation équilibrée, arrêt de certains médicaments (contraceptifs oraux par exemple), qui ont un retentissement sur le foie, arrêt de toute boisson alcoolisée jusqu'à la guérison totale.

Mais en cas d'hépatite aiguë grave, l'hospitalisation est nécessaire et le traitement sera symptomatique. R. S.