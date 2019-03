Forêts : préserver le patrimoine

Aujourd'hui, c'est la journée des forêts. Qui dit forêt, cela va de soi, dit aussi arbre, couvert végétal et écosystèmes qui renvoient tous au reboisement et à son importance, pas seulement en termes de régénération de ces milieux vitaux, car source de vie, mais également pour éviter des catastrophes naturelles, environnementales, économiques et sanitaires, sachant que l'influence de l'écologie sur tous les domaines n'est plus à démontrer.

Sur cette question d'ailleurs, les experts sont affirmatifs. En Algérie, nos forêts, malgré les efforts des services concernés, plus particulièrement la direction des forêts, ces espaces, peinent à être réhabilités, bref, à retrouver leur «Bonne» santé. Et pour cause, les incendies de forêts qui détruisent chaque été des milliers d'hectares dans toutes les wilayas et le faible taux de reboisement, sans parler des multiples agressions et atteintes dont font l'objet, au quotidien, ces écosystèmes.

En effet, l'Algérie a perdu des milliers d'hectares de forêts depuis l'indépendance. Ces dernières, qui ne représentent que 11% de la superficie globale du pays, sont sujettes à de multiples menaces, à l’instar des constructions illicites et les changements climatiques, à l’origine de la désertification galopante, très visible au nord du pays et dans les grandes villes. Il suffit de voir l’état des forêts de l’algérois pour dresser un bilan des plus négatifs quant à la préservation et le développement de ces milieux, considérés tout simplement les poumons de la ville, à l’heure d’une pollution industrielle et atmosphérique très perceptible.

Les responsables de la gestion du patrimoine forestier de la wilaya d’Alger avaient tiré, maintes fois, la sonnette d’alarme dénonçant les pillages de différents sites, l’avancée du béton et les constructions anarchiques auxquels s’ajoute la problématique des eaux usées, suscitant l’inquiétude des services en question qui appellent en faveur d’une prise de conscience des citoyens pour sauver le patrimoine forestier de tous les dangers, devenus criards.

Il y lieu de noter qu’il existe 100 points forestiers au niveau d’Alger, d’où l’intérêt de renforcer les instruments et mécanismes d’intervention cent fois, selon les spécialistes, les besoins d’une démographie en évolution afin de protéger tous ces milieux vitaux.

Aujourd’hui, il est impératif de miser sur la sensibilisation du citoyen et la prise de la conscience quant à l’importance et au rôle de l’arbre pour l’homme et la vie de manière générale. Des actions devraient être engagées avec les riverains qui sont le véritable bouclier contre la dégradation des espaces forestiers, sans oublier les populations qui visitent ces lieux récréatifs, appelés à leur tour à adopter des gestes réfléchis et des comportements à même d’éviter des incendies ou une quelconque dégradation des sites qui serait préjudiciable pour l’environnement d’autant plus que certaines variétés d’arbres mettent plusieurs années pour se régénérer alors que d’autres sont dans l’incapacité de se repeupler.

Samia D.