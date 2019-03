Amine Khan à El Moudjahid : « travailler, lutter et aimer »

Après trois tomes intitulés "Nous autres", "Notre rapport au monde" et "Penser", vous venez de publier un quatrième volume que vous baptisez "Travailler !", pourquoi avoir choisi ce thème ?

«C’est parce que c’est le deuxième axe que nous avons choisi d’étudier, le premier étant "penser", le second "travailler", le troisième "lutter" et le quatrième "aimer" ; parce que nous pensons que ces quatre axes sont des axes prioritaires de la mobilisation, disons personnelle et collective non seulement des Algériens mais au-delà de tous ceux qui souhaitent sortir d’un état qui n’est pas acceptable du point de vue principal d’humanité. Pour être concret, ce sont des valeurs de liberté, de justice et de dignité. Donc nous estimons que pour arriver au développement de ces sociétés, il est nécessaire de penser, de travaillre, de lutter et d’aimer.»

Justement, quelle est la raison qui vous a incité à initier cette collection ?

«J’ai fait circuler un texte inaugural de la démarche auprès d’amis ou de gens que je ne connaissais pas, mais qu’on m’avait recommandés pour leur intérêt pour ce type de travail. C’est ainsi que nous avons élaboré le premier volume, associant des médecins, des journalistes, des poètes... Tout ce que nous faisons, c’est à travers des expériences personnelles et des analyses de questions qui sont liées au travail. Nous indiquons, disons les conditions du travail, les raisons pour lesquelles, dans le cas de l’Algérie par exemple, on doit passer de la rente à la production. Donc donner un autre statut au travail. Et nous indiquons des pistes, aussi, basées sur l’expérience et sur l’analyse, sur comment cela peut se faire.»

Pourquoi ce sous-titre de la série Nous autres, éléments pour un manifeste de l’Algérie heureuse»… et plus précisément "l’Algérie heureuse"?

«Parce que nous estimons que le travail doit être patient et de longue haleine, et, précisément, permettre, par l’association de textes et de points de vue hétérogènes, de formuler à terme quelque chose de cohérent, des références communes. Références qui vont nous permettre de contribuer à appréhender les questions qui se posent à nous. Quant à "l’Algérie heureuse", c’est simplement parce que l’Algérie a tout le potentiel pour être heureuse en tant que pays, en tant que société, en tant qu’histoire ou en tant que contribution au monde.»

Propos recueillis par : S. O.