Pétrole : Les fondamentaux préservés

En attendant la prochaine décision de l’Opep et ses alliés, devant être prise en juin, quant à la suite à donner à leur démarche de limitation de la production, les cours du Brent sont demeurés sans changement majeur, se stabilisant, hier, à 67,56 dollars le baril. Une moyenne plutôt dans les normes pour le cartel et ses partenaires. En fait, l’initiative du Comité de suivi de l'accord de reporter à juin une réunion plénière de l’«Opep+» — telle est désignée l’alliance des producteurs de pétrole — est censée soutenir les prix, car elle traduit un maintien de l’action de limitation des extractions de pétrole pendant tout le premier semestre, estiment les experts. Toutefois, même si «les fondamentaux du marché ne changeront probablement pas dans les deux prochains mois», a indiqué le JMMC, il va falloir éviter qu'un «surplus de l'offre» ne se développe «dans les semaines et les mois à venir», fait remarquer le ministre saoudien de l'Energie, Khaled al-Faleh. Aussi, l'OPEP devra disposer du temps qu’il faut pour surveiller l’évolution du marché, après les sanctions contre l’Iran et le Venezuela, avant d’entreprendre une quelconque modification de ses objectifs de production, ont souligné des analystes. Ces derniers notent aussi qu'une décision en juin permettrait de mieux évaluer l'état de la demande mondiale, en prenant en compte le contexte géopolitique mondial, en particulier, le différend commercial entre la Chine et les États-Unis et son impact sur le marché pétrolier. Un marché qui ne livre pas tous ses dessous dans une conjoncture encore incertaine et dont le rééquilibrage devra prendre du temps, avouent les chefs de file de l’Opep, les Saoudiens, en l’occurrence. Une prévision qui guide d’ailleurs les actions de l’Opep et ses alliées pour maintenir la stabilité des cours et parer à une nouvelle rechute des prix. Dans son dernier rapport, l’Agence internationale de l’énergie a prévu que les exportations américaines dépasseraient celles de la Russie au cours des prochaines années, pour s’approcher du niveau de l’Arabie saoudite, à près de 9 millions de barils par jour. Selon l’analyse des perspectives de l’évolution du marché pétrolier (2019-2024), les États-Unis deviendraient, en 2021, un exportateur net de pétrole, avec une prévision de près de 4 mb/j d'ici 2024. Une donne qui bouleverserait la structure du marché pétrolier mondial. Mais, en attendant, aucun signe d’affaiblissement du rebond des cours n’a été relevée par l’AIE. «Sur la base d’une solide croissance de la demande pétrolière, de la baisse modérée de la production de l’OPEP due à l’Iran et au Venezuela et de l’augmentation de la production américaine, le marché pourrait afficher un modeste excédent avant de se transformer en déficit d’environ 0,5 Mb/j», prévoit l’analyse de l’agence qui «ne tient pas compte des plans annoncés par l'Arabie saoudite pour réduire davantage ses exportations en avril». En tout cas, le pacte conclu en décembre 2016 entre l'Opep, qui assure le tiers de la production mondiale et une dizaine d'autres pays non membres, dont la Russie, deuxième plus grand producteur d’or noir au monde après l’Arabie saoudite, aura contribué à la stabilisation du marché suite à un effondrement brutal des prix, entamé en juin 2014. Grâce à cette initiative historique, les cours se sont redressés pour approcher actuellement les 70 dollars.

D. Akila