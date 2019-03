Agriculture et industrie : Aller vers des zones intégrées

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCAA) a appelé, hier à Alger, à aller, que ce soit pour l’agriculture ou l’industrie, vers des zones intégrées, organisées par filières, avec à la clé l’émergence de la sous-traitance.

Jusque-là éparpillées genre puzzle enfant, ces zones, explique Hadj Tahar Boulenouar, ces zones nécessitent une restructuration globale, et chaque nouvelle entité devra, à ses yeux, inclure toute la chaîne des produits. Passant en revue les différentes contraintes des marchés des fruits et légumes, l’orateur indique que 40 à 45% de leur distribution s’effectue d’une manière informelle. A propos de la hausse des prix, il indique qu’elle est souvent enregistrée entre septembre et octobre. Explicite, il dira que les produits de saison d’automne ne sont pas encore prêts, et ceux d’été disponibles en petites quantités. Une même situation se produit entre mars et avril. S’ajoute, selon M. Boulenouar, la nécessaire construction de 500 marchés de proximité à travers le pays. «A défaut de ces espaces, nous tolérons les vendeurs informels comme solution provisoire qui facilite au consommateur l’accès à différents produits, notamment agricoles. Pour nous, il est inutile de chasser les commerçants informels en l’absence de lieux de substitution», poursuit-il. A ce sujet, il y a lieu de rappeler également qu’il a été proposé de redynamiser le rôle des mécanismes de régulation et de contrôle, outre la redynamisation du décret définissant la chaîne de commercialisation. Des instances ont appelé les autorités publiques à revoir l’efficacité de l’action du Conseil de la concurrence qui tarde beaucoup dans le traitement des questions posées et leur résolution. Pour rappel, la facture globale d’importation du groupe des produits alimentaires a atteint 5,894 milliards de dollars (mds usd) entre janvier et fin août 2018 contre 5,901 mds USD durant la même période de 2017, en baisse de sept millions USD (-0,12%), précise le Centre national des transmissions et du système d’information des Douanes (Cntsid). Mais sur le total des importations alimentaires globales, la facture des sept principaux produits alimentaires (céréales, laits, tourteaux et résidus de l’extraction de soja, sucre et sucreries, café et thé, légumes secs et viandes) a légèrement augmenté à 4,752 mds usd contre 4,695 mds usd, en hausse de 1,22%.

En prévision du mois de Ramadhan, M. Boulenouar demande de confier à l’ANCAA la gestion desdits marchés de proximité. Pour les marchés de gros, dont il dit qu’ils sont réputés pour leur anarchie, l’informel, et le non-respect des cahiers des charges, le président de l’ANCAA estime qu’une telle situation constitue un des facteurs de la hausse, parfois imprévisible, des prix des fruits et légumes. Un rempart ? Hadj Tahar Boulenouar revendique de confier la gestion de ces espaces à des EPIC ou SPA, et non aux APC, qui, dit-il, «pèchent par leur manque de suivi, comme en témoigne l’état délabré d’une quasi-totalité de ces marchés». Pour les activités de son association, M. Boulenouar annonce que l’ANCAA tiendra son premier congrès avant fin juin, précisant qu’aujourd’hui elle dispose de 5 bureaux à l’étranger.

Fouad Irnatene