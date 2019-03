NOUVELLES d’oran

Dans le cadre des opérations de régularisation et d’assainissement fonciers, une cellule de wilaya, présidée par l’inspecteur général de wilaya, a été installée, jeudi 14 mars, en vertu d’un arrêté de wilaya n° 82 datant du 12 mars 2019.

Cette commission a pour mission principale de recenser et d’établir un état des lieux actualisé et de traiter sur les dossiers de situations foncières en instance en attente de régularisation. Selon une source de wilaya autorisée, cette cellule doit aussi aider les communes et l’agence foncière de gestion et de régularisation foncières urbaine à étudier et à traiter les demandes de régularisation des actes introduites par les citoyens ayant bénéficié de terrains constructibles dans les différentes formules et ceux destinés à l’investissement.

Le dernier rapport sur la situation foncière à travers la wilaya, établi en 2018, fait état de 30.061 dossiers de demandes de régularisation foncière, réparties à travers les 26 communes. Sur ce total, 12.402 dossiers n’ont pas été encore étudiés, alors que 5.998 autres sont déposés au niveau des communes en attendant qu’ils soient transférés aux commissions de daïras, seules instances habilitées à les traiter et trancher sur leur sort, selon la réglementation.

Les chiffres dévoilés par le directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya d’Oran, contenus dans ce même rapport, parlent de quelque 3.541 de dossiers de demandes de régularisation déposés durant le mois de juillet, sont en instance au niveau des daïras, 2.863 autres ont été étudiés et ajournés. Ainsi, la même source indique que 4.584 dossiers sont actuellement déposés à la daïra d’Oran, sur lesquels 2.424 ont été traités, soit 53%, 568 rejetés , soit 12% et 1.856 dossiers régularisés, soit 41%. A la daïra d’Es Sénia, l’on compte 12.155 dossiers déposés dont 7.088 traités, soit 58%, 656 rejetés et 6.732 régularisés. A Bir El Djir, le nombre des dossiers réceptionnés est de 2.821 sur lesquels 2.778 ont été traités, 158 rejetés et 2.620 régularisés, soit 93% du total. Pour ce qui est d’Aïn Turck, les services de la direction de la construction et l’urbanisme ont recensé 4.616 dossiers dont 1.893 sont ajournés,1.362 traités, 1.138 rejetés et 224 régularisés. Concernant Béthioua, le nombre des dossiers en instance s’élève à 482 sur les 577 déposés. Sur ce total, 34 demandes ont été ajournées, 98 traitées, 36 rejetées et 62 régularisées.

La daïra de Gdyel a réceptionné, quant à elle, 1.652 demandes sur lesquelles 103 sont ajournées, 939 traitées, 88 rejetés et 851 régularisés, soit 52% des dossiers déposés. S’agissant de Boutlélis, il a été recensé 900 demandes dont 203 ont été ajournées, 536 traitées, 257 rejetées et 279 régularisées, soit 31% du total. Par ailleurs, 2.396 dossiers ont été déposés à la commission ad hoc de la daïra de Oued Tlélat sur lesquels 2.401 ont été traités, 586 rejetés et 1.815 régularisés.

Enfin, la daïra d’Arzew recense 587 dossiers sur lesquels 441 ont été traités, 229 rejetés et 212 régularisés. Sur le même registre, précisément concernant l’opération de délivrance des actes de propriété, l’on croit savoir auprès d’une source autorisée que 2.555 actes de propriété seront bientôt délivrés à leurs demandeurs dans la commune de Bir El Djir.

En outre, 75 hectares de foncier seront régularisés incessamment dans l’agglomération de Sidi El-Bachir qui relève de la même commune.

C’est une délibération extraordinaire qui a permis d’approbation de 1.600 demandes de régularisation d’actes de propriété répartis sur une superficie de 35 ha. Une autre délibération, cette fois-ci ordinaire, a accordé le feu vert à la régularisation de 952 dossiers. Il est à savoir que les dossiers ont été transférés à la commission de daïra et l’agence foncière de wilaya, et l’opération devra toucher l’ensemble des quartiers et lotissements de la commune de la commune de Bir El-Djir comme Belgaïd, la fonderie et quelques autres poches de Sidi El-Bachir. Concernant l’assainissement cadastral, il est à savoir que sur un total de 6.162 livrets établis, pas moins de 4.690 ont été remis aux propriétaires de terrains en 2018, a-t-on appris d’une source des services du cadastre à Oran.

L’on saura, par ailleurs, que les services de la conservation foncière ont enregistré l’inscription de 23.269 actes notariés et 269 actes de concession agricoles remis aux exploitants et 1.189 arrêtés administratifs de cession des biens domaniaux. Pour ce qui est des terrains attribués dans le cadre de la promotion de l’investissement, 178 actes ont été délivrés, a-t-on indiqué. Au niveau central, la tutelle a donné des instructions fermes afin que ce dossier soit assaini le plus tôt possible et les citoyens reçoivent leurs actes de propriété.