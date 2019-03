Le ministère chinois des Affaires étrangères : « L’espoir de voir l’Algérie avancer dans son calendrier politique »

La Chine a annoncé, hier, qu'elle espérait «voir l'Algérie faire avancer sans heurt son calendrier politique», a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, cité par l'agence Chine Nouvelle. M. Shuang répondait, lors d'une conférence de presse, à une question sur les derniers développements politiques en Algérie, après l'annonce du report de la présidentielle prévue le 18 avril 2019 par le président de la République, sa décision de ne pas briguer un cinquième mandat et les manifestations pacifiques organisées à travers le pays. M. Geng a également indiqué que «la stabilité de l'Algérie était dans l'intérêt fondamental de son peuple et de la paix dans les régions voisines», a ajouté la même source. Le responsable chinois a, en outre, rappelé que son pays «adhérait au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays et était convaincue que le peuple algérien avait la sagesse et la capacité nécessaires pour explorer une voie répondant aux conditions de son pays».