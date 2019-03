SIDI BEL-ABBèS : Préserver la souveraineté

Pose de la première pierre d’une école et d’un établissement moyen au menu de ce programme de célébration de la journée du 19 Mars, la symbolique reste forte pour relever le souci constant d’éduquer et de former les générations montantes et de lutter constamment contre l’obscurantisme, dans le cadre d’un choix politique ayant fait de la démocratisation de l’enseignement dans tous ses paliers, une priorité absolue.

Au-delà de ces activités classiques organisées pour rappeler les sacrifices consentis durant une résistance de 132 ans, à la faveur des conférences sur la Révolution menée par un peuple pour son indépendance et le recouvrement de sa souveraineté, l’idée était de transmettre le message à une jeunesse, à travers cette cérémonie de distribution de cadeaux aux moudjahidine et de diplômes aux lauréats de l’Institut de formation professionnelle, en signe de reconnaissance pour l’esprit d’engagement et le sens de responsabilité d’une génération désireuse, aujourd’hui, de bâtir l’Algérie et de perpétuer les idéaux de Novembre. Les échanges furent assurément fructueux, pour passionner une assistance si attentive à la fidélité des uns et à la prise de conscience des autres.

Cette commémoration s’est assimilée presque à une forme de passation de consignes et de testament pour la préservation de la souveraineté du pays et la solidarité de la nation.

A. B.