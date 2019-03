Tamanrasset et Illizi : baptisation de plusieurs structures

L’École des Cadets de la Nation de Tamanrasset, relevant de la 6e Région militaire (6e RM), a été baptisée hier du nom du défunt moudjahid Benhaoued Messaoud.

Coïncidant avec la commémoration du 57e anniversaire de la fête de la Victoire, la cérémonie de baptisation a été présidée par le commandant de la 6e RM, le général major Mohamed Adjroud, en présence, notamment d’officiers et de cadres de la 6e RM, de compagnons d’armes et de membres de la famille du défunt moudjahid, qui a été honorée à cette occasion. Dans son allocution, le commandant de la 6e RM a indiqué que cette date anniversaire marque la commémoration d’un évènement historique, fruit de longues et dures épopées de la guerre de Libération menées par le peuple, qui a, armé d’une forte confiance en sa juste cause, fait face à l’une des grandes forces coloniales, contraintes ainsi de reconnaître le droit du peuple algérien à son autodétermination. Né en 1928 dans la région d’El-Ménéa (Ghardaïa) au sein d’une famille conservatrice, le défunt moudjahid Benhaoued Messaoud a rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN), où il a été chargé de la collecte d’armes, d’approvisionnements et d’informations en faveur de l’ALN, jusqu’à l’indépendance (1962). Il a poursuivi son militantisme après l’indépendance, avant de décéder le 26 février 2011. Par ailleurs, le siège du 84e régiment d’infanterie mécanisée autonome de Debdeb (wilaya d’Illizi) a été baptisé au nom du défunt moudjahid Dieyli Sidi-Ali. La cérémonie a été présidée par le commandant de la 4e Région militaire, le général major Hassen Alaimia, en présence, notamment des autorités de la wilaya d’Illizi, de moudjahidine et de compagnons d’armes et de membres de la famille du défunt Moudjahid qui ont été honorés à l’occasion.

Natif de Tamanrasset en 1942, le défunt Moudjahid Dieyli Sidi-Ali, issu d’une famille modeste conservatrice, s’est mis à l’apprentissage du Coran, avant de rallier durant la Révolution du 1er Novembre 1954 les rangs de l’organisation civile du Front de libération nationale. Il a continué à militer, au lendemain de l’indépendance, au sein du Front de libération nationale, jusqu’à sa mort le 25 octobre 2010. La baptisation de ces structures entre dans le cadre de l’application des décisions du haut commandement de l’Armée nationale populaire de baptiser les structures et unités relevant du ministère de la Défense nationale de noms de chouhada de la Révolution, afin de raviver le souvenir des glorieux martyrs qui ont consenti d’énorme sacrifices, pour que vive l’Algérie dans la liberté et la dignité.