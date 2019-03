Développement des TIC en Algérie : Huawei-Algérie promet plus d’investissements

Huawei Télécommunications-Algérie fait son bilan 2018, et dévoile sa stratégie pour 2019, dont l’objectif premier est la diversification de partenaires et de services, pour une Algérie smart et connectée.

De grands projets en sont nés, à l’instar des Centres de données pour le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Douane algérienne. L’autre projet de grande ampleur, est la réalisation du FTTx (réseau de la fibre optique) d’Algérie Télécom avec 4,5G.

«Huawei a toujours considéré l’Algérie comme un partenaire stratégique important et proche des consommateurs algériens, toujours à l’écoute de leurs besoins en matière de Tic» a déclaré Thierry Gao, Directeur général de Huawei Télécommunications algérie, insistant sur les investissements à long terme.

Aujourd’hui, Huawei Télécommunications Algérie emploie plus de 500 personnes, dont 83% de nationalité algérienne ayant bénéficié jusqu’ici de l’expertise et du savoir-faire de la marque en matière de TIC. Au total, 7.000 ingénieurs et techniciens algériens ont été formés, parmi lesquels plus de 100 ont participé la certification de Huawei.

Huawei participe grandement au développement de l’écosystème de l’industrie des Tic, avec 120 partenaires algériens pour faire bénéficier 75% de la population algérienne de ses solutions en Tic.

«Pour 2019, Huawei mettra en place une série de nouveaux programmes conçus pour aider les chaînes locales à développer leurs activités et à renforcer leurs capacités afin de leur permettre d’offrir davantage de produits et services à valeur ajoutée aux utilisateurs», a souligné Thierry Gao, DG de Huawei Algérie.

Au volet coopération avec les jeunes talents, Huawei Algérie coopère avec quatre universités algériennes spécialisées dans les Tic, ce qui a permis à 700 étudiants de participer au concours de Huawei ICT Academy.

Selon le patron de Huawei Algérie «nous allons renforcer la coopération avec nos partenaires afin de créer le plus grand écosystème des TIC en Algérie, aussi nous allons aider nos partenaires à développer leurs propres innovations commerciales sur la plateforme de Huawei et à partager les derniers développements technologiques de l’entreprise».

L’Algérie n’est pas en reste dans ce programme mondial. L’entreprise de Télécommunications et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avaient signé un accord de coopération, portant sur l’installation de la première Académie d’Excellence de Huawei en Algérie. L’Ecole nationale supérieure d’Informatique et l’Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene ont été les premiers établissements à signer cet accord pour la formation des professeurs et des étudiants. Une démarche qui vise l’amélioration du niveau de formation des partenaires de Huawei Algérie.

A travers la mise en place de ces Laboratoires et académies, le géant mondial des télécommunications permet aux étudiants, de passer de l’étape théorique à l’étape pratique dans les laboratoires, ce qui leur permettra d’accroître la compétitivité à l’emploi et de partager la croissance rapide de Huawei en Algérie.

Aujourdhui, l’objectif de Huawei est de créer 30 «ICT Academy» en collaboration avec les ministères au cours des trois prochaines années afin de former conjointement plus de 500 talents qualifiés pour l’Algérie.

Mohamed Mendaci