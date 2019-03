Colloque international sur le soufisme : Renouveler le discours religieux

Les travaux du 7e colloque international sur le soufisme, placé sous le thème "Education spirituelle et défis de la mondialisation", ont débuté hier à Relizane avec la participation d’hommes de culte et de chercheurs du pays et de l’étranger. "Le XXIe siècle est l’ère de la globalisation et de l’émergence de nouvelles connaissances et de nouvelles valeurs, choses qui nous imposent différents modes de vivre ensemble", a déclaré le chargé de la direction de la Culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Omar Bafouloulou, à l’ouverture de cette rencontre. Le responsable a évoqué les grandes mutations que connaît l’humanité comme l’apparition de nouvelles technologies, la facilité de transfert d’idées, la rapidité de la communication, la vulgarisation et la simplification des connaissances. "Ces bouleversements imposent une refonte de la politique éducative, la modernisation des moyens didactiques, des méthodologies et des moyens d’enseignement. Il est important de renouveler le discours religieux pour s’adapter à la période actuelle", a-t-il estimé.

Dans ce contexte, le représentant du ministère des Affaires religieuses a salué le rôle du soufisme et l’apport de ses adeptes à travers l’histoire. "Les mouvements soufis sont un espace spirituel et contribuent dans la stabilité sociale et dans la préservation du référent religieux national", a-t-il relevé. Les participants débattront, lors de cette rencontre, différents axes dont "L’éducation spirituelle dans les textes religieux et les documents scientifiques", "Les valeurs spirituelles dans la pensée soufie", "La mondialisation, ses dimensions positives et ses effets néfastes pour les sociétés".

D’autres thèmes : "Mécanismes et des moyens pour renforcer la culture de la fraternité, la cohésion et la solidarité sociétale dans le sillage de la mondialisation", "Moyens de renforcement des constantes et préservation des éléments de l’identité devant les enjeux de la mondialisation", seront également abordés. Initié par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ainsi que par la wilaya de Relizane, ce colloque vise à traiter la problématique de l’éducation spirituelle face aux enjeux de la mondialisation, à mettre en exergue le rôle des institutions religieuses dans la diffusion et le renforcement des valeurs spirituelles ainsi qu’à faire face aux discours haineux, selon les organisateurs. La cérémonie d’ouverture de ce colloque de deux jours s’est déroulée en présence du président du Haut conseil de la langue arabe, Salah Belaid, des autorités locales, d’hommes de culte et des zaouïas, entre autres.