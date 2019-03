DECES DU MOUDJAHID LAHCENE BAKHOUCHE : Le Président Bouteflika salue un parcours militant

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a salué hier le parcours militant du défunt moudjahid Lahcene Bakhouche, et son rôle dans le mouvement national et durant la guerre de Libération, estimant que le défunt était «le dernier témoin» des massacres du 8 mai 1945 perpétrés par le colonisateur français et ses colons. «J’ai appris la triste nouvelle du décès de Lahcene Bakhouche, un vaillant moudjahid qui a grandement contribué à la révolte nationale de Kherrata lors des massacres de mai 1945», a écrit le Président de la République dans son message de condoléances adressé à la famille du défunt. Le Chef de l’Etat a également indiqué que le défunt était «le dernier témoin des massacres perpétrés par les forces de la colonisation françaises et ses colons, dans un déferlement de haine inédit à l’encontre d’un peuple dont le seul tort était de réclamer sa liberté et son indépendance, au prix de dizaines de milliers de chouhada, tombés en martyrs en mai 1945». «Condamné à mort, le défunt moudjahid qui subit les affres de la torture, a su résister et faire preuve d’un courage héroïque durant ses 17 ans de détention sans procès aucun», a poursuivi le Président Bouteflika. «Le défunt a été transféré de la prison d’El Koudia à d’autres prisons dont celles de Tazoult, d’El Harrach et d’autres, où il fit la connaissance de plusieurs symboles de la Révolution, à l’instar de Ferhat Abbas, Ahmed Francis et autres», a ajouté le Chef de l’Etat. «Il apportait, de la prison où il était incarcéré, le soutien moral et l’aide nécessaire au relèvement moral des détenus durant la Glorieuse guerre de libération. Il a lutté avec tant de volonté et de conviction afin de voir son pays enfin libre jusqu’à l’indépendance de l’Algérie et l’affranchissement de son peuple, et ce après une lutte historique menée au prix de millions de chouhada», a-t-il ajouté. «Le décès de ce vaillant combattant nous interpelle quant à l’impératif de demeurer attaché aux acquis de la Nation et à ses importantes questions stratégiques, à la faveur de l’unité, de la souveraineté et de la sécurité», a ajouté M. Bouteflika. «Je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de les assister en cette pénible épreuve, et d’accueillir le défunt en Son vaste Paradis aux côtés de ceux qu’Il a comblés de se bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle», a conclu le Président de la République.