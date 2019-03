« Touareg Rallye 2019 » : Carte postale de Béni-Abbès

De nos envoyés spéciaux : Sami Kaïdi et Youcef Cheurfi

La reine du Sahara, Béni-Abbès a abrité, hier, la troisième et pas des moindres, étape du Touareg Rallye 2019. En effet, plus longue étape de cette compétition de sport extrême, le circuit du jour s’est déroulé, en boucle fermée, sur une distance de 230 km. A cet égard, nous avons pu relever que le moral des compétiteurs était toujours à la joie et à la bonne humeur et ce, bien que des signes de fatigue aient été décelés sur certains visages. Dès 8 h du matin, en cette matinée ensoleillée, les concurrents étaient déjà sur le pied de guerre, s’affairant aux derniers préparatifs et autres vérifications techniques. Lorsque le top départ a été donné, l’ensemble des motobikes, des camions et SSV ont démarré dans un élan trépidant et vrombissant laissant derrière eux une nuée de sable. Tout au long du parcours, tantôt sur des pistes rocheuses, tantôt sur des dunes, les concurrents avancèrent impétueusement traversant, notamment, des canyons qui nous feraient presque croire que nous sommes dans le Bush australien. «Quel régal pour les yeux» s’est exclamé un duo britannique de motocross qui s’est arrêté pour contempler le panorama.

Un membre du service communications et média de nationalité néerlandaise nous a dit être là pour aider à organiser l’événement. « Je suis initialement un pilote professionnel et j’ai déjà fait quinze rallyes Dakar», a fait savoir Marcel Vermeij, non sans ajouter que c’est la deuxième fois qu’il est en Algérie soulignant être content d’être dans notre pays qu’il considère être un des plus beaux pays de la région avec la Lybie. Il a, d’autre part, mis en exergue le fait, que «nombreuses sont les personnes qui suivent cette compétition, surtout en Allemagne. C’est une bonne promotion pour votre pays» a-t-il conclu.

Revenant sur les blessés de la deuxième étape nous avons appris que, fort heureusement, tous sans exception ont pu quitter l’hôpital. Cela n’a malheureusement pas été, hier, le cas pour un compétiteur italien, âgé de 72 ans, qui a chuté fatalement, lors de la troisième étape, après s’être éloigné du circuit balisé par les organisateurs.

Pour rappel, Il convient de signaler que les vainqueurs de la seconde étape du Rallye 2019, qui a eu lieu avant-hier, sont, pour la catégorie automobile, le tandem algérien Ben Mansour Lotfi et Hocine qui conserve sa première place. Pour la catégorie moto, c’est l’Allemand Aronas Gelazminks qui a dominé. Quant à celle des camions c’est le duo polonais conduit par Elmes Eicker qui a remporté l’étape. Enfin, notons que cette course internationale, qui comprend sept étapes, se déroule du 16 au 23 mars, dans la région de la Saoura sur un circuit en boucle de 1.500 km, dont 500 km sur les dunes.