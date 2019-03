Dans la LUCARNE : L’arbitrage en question

On ne le dira jamais assez qu’avec l’approche de la fin des différentes compétitions, les nerfs sont mis à rude épreuve. Car, tout tient à un fil aussi bien pour le haut que le bas des classements généraux. Tout le monde sait que durant la phase retour, chaque point perdu ne peut plus être récupéré. C’est ce qui ne fait que poser des problèmes un peu partout. Les erreurs d’arbitrage dans cette situation seront toujours difficiles à accepter du fait qu’on sait qu’elles ne peuvent qu’enlever toute chance à une équipe donnée de pouvoir récupérer ce qui a été perdu. Vous n’aurez pas l’occasion de vous reprendre. L’arbitrage dans de tels cas devient des plus difficiles. Nous avons pu constater que même avec l’entrée en lice de la VAR, on n’arrive plus à trancher sur les erreurs d’arbitrage d’une manière irréfutable. Des doutes persisteront toujours dans le monde du football. Ce n’est pas l’apanage d’un championnat donné puisque tout le monde est presque concerné. Même en Ligue des champions d’Europe certains arbitres se sont laissés berner, sciemment ou pas. En Ligue des champions, on avait vu comment le Barça face à Lyon, France au Camp Nou, avait ouvert le score sur un penalty imaginaire. Suarez, l’attaquant catalan, avait simulé une faute qui n’en était. C’est lui qui aurait du être sanctionné. Le VAT n’a fait que confirmer la décision de l’arbitre alors que tout le monde avait vue la faute de Suarez. D’autres cas ont aussi été remarqués par des téléspectateurs et des journalistes sur les différents stades. Malheureusement, les fautes d’arbitrage sont «avalisées» sans que personne ne bronche, ni bouge le petit doigt. On a tendance, faut-il le répéter, à accepter cet état de fait. Personne ne dénonce le VAR qui est utilisé pour redonner un pouvoir plus grand à l’arbitre et à ceux qui l’utilisent. On avait vu le match derby-lombard entre l’AC Milan et l’Inter de Milan. Le match en lui même était agréable à suivre. Les intéristes ont réussi une très bonne première période en ouvrant la marque. Ils avaient aussi ajouté un deuxième but avant que les Milanais ne se réveillent au second half. Toutefois, une action anodine des intéristes a été sanctionnée par un penalty pas du tout évident, puisque le joueur, dès le départ, s’est laissé lui même tombé. Malgré les revendications milanaises, l’arbitre accordera le penalty qui sera décisif dans la victoire finale de l’Inter surtout que l’AC Mlina avait ajouté un deuxième but. Tout compte fait, certains arbitres font la loi. Heureusement, pas tous ! Chez nous aussi, les erreurs d’arbitrage existent. Ils ont des incidences directes sur le résultat final, mais heureusement elles ne sont pas nombreuses. Toujours est-il, on ne peut les nier à quelques journées du baisser de rideau de la présente saison. Beaucoup de matches ont été contestés, mais… Le match OM-JSK s’était lui aussi terminé en « queue de poisson », puisque les dirigeants canaris ont dénoncé le penalty accordé à Médéa. C’était difficile de se prononcer, mais l’arbitre Boukouassa l’avait sifflé et il est ainsi responsable de sa décision. Toujours est-il, avant la fin du présent exercice, on peut s’attendre à d’autres cas du fait que tout le monde veut éviter la relégation ou jouer les premiers rôles. Tout reste problématique !

Hamid Gharbi