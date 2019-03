équipe nationale : Les Verts à pied d’œuvre à Sidi-Moussa

La préparation des deux prochains matches de l'équipe nationale face à la Gambie, le 22 mars, et la Tunisie, le 26 mars, a débuté avant-hier, lundi. Les vingt-six joueurs convoqués par Djamel Belmadi pour le stage de Sidi-Moussa ont tous répondu présents. Le groupe a effectué sa première séance d'entraînement le jour même.

C’est la rentrée des classes à Sidi-Moussa. Le stage de l'Équipe nationale qui précède les deux matches face à la Gambie (6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2019) et la Tunisie (match de préparation) a débuté officiellement ce lundi matin. Les vingt-six joueurs convoqués par Djamel Belmadi pour l'occasion ont commencé à arriver dès le matin par petits groupes et se sont complétés en fin d'après-midi.

Djamel Belmadi a programmé une séance d'entraînement dès le premier jour. Le sélectionneur national a scindé son groupe en deux. Ainsi, les joueurs qui ont joué des matches de championnat la veille avec leur club ont effectué une séance de cryothérapie qui consiste à exposer le corps à un froid extrême pour faciliter la récupération. C'est le cas de Bensebaini, Feghouli, Mahrez et Hallicvhe, entre autres.

Le reste du groupe s'est entraîné normalement sur l'un des terrains annexe du CNT de Sidi-Moussa sous la houlette de Djamel Belmadi et son staff. Il est prévu que le groupe des Verts s'entraînent deux fois, hier mardi, sauf changement de programme.

Il est utile que l'Équipe nationale jouera deux matches en l'espace de quatre jours ; d'abord face à la Gambie le vendredi 22 mars dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2019, puis le mardi face à la Tunisie en amical. Etant déjà qualifiée pour la CAN-2019, l'EN mettra à profit ces deux matches pour se préparer en perspective. D'ailleurs Djamel Belmadi a annoncé qu'il alignera deux équipes distinctes lors de ces matches, le but étant de faire tourner l'effectif et commencer à dégager le groupe qui disputera la CAN-2019 en Egypte, le mois de juin prochain.

Amar B.