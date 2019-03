LFP : après le match OM - JSK (1 à 0)

La Fédération algérienne de football n’a pas apprécié l’attitude et les déclarations du président de la JSK, Chérif Mellal, à la fin du match OM-JSK et sur la chaine El-Heddaf TV, lorsque le premier responsable des Canaris n’a pas ménagé le président de l’O Médéa, Mahfoud Boukelkal, l’arbitre de la rencontre Lyès Boukouassa, ainsi que le vice-président de la FAF, Rebouh Haddad et le responsable de la désignation des arbitres des matches de la Ligue-1 et 2 au niveau de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA), Mokhtar Amalou. Il a même demandé avec insistance aux présidents de la FAF, Kheireddine Zetchi et de la LFP, Abdelkrim Medouar de prendre les mesures qui s’imposent pour sanctionner ceux qu’ils a qualifiés de fossoyeurs. En effet, à la fin de la rencontre ayant opposé, dimanche passé au stade Imam Lyès de Médéa, l’Olympique de Médéa à la JS Kabylie (1 à 0), comptant pour la 24e journée du championnat, le président de la JSK,

M. Chérif Mellal, n’a pas du tout apprécié la façon dont a été défaite son équipe en portant nommément de graves accusations à l’encontre des personnes suscitées. Il les a qualifiés de magouilleurs et a fait savoir que la JS Kabylie a perdu dans le temps additionnel sur un penalty cadeau offert par l’arbitre. Il a critiqué ouvertement le président Boukelkal qu’il accuse d’avoir tenté de l’amadouer en lui proposant le match. Ce que ce dernier a nié en bloc. Dans un communiqué diffusé sur le site de l’instance fédérale, on peut y lire ceci : ‘’La FAF dénonce encore une fois ce genre d’attitudes qui jette l’anathème sur des responsables, mais qui, également, cultive et entretient la suspicion ainsi que les conflits au sein de la famille du football. Pourtant, la FAF n’a cessé d’inviter les dirigeants des différents clubs à davantage de retenue et d’éviter de susciter, sans preuves ni fondements, notamment à travers leurs déclarations, la haine et la violence dont notre football peut aisément se passer’’. À cet effet,

M. Chérif Mellal devra répondre devant l’instance réglementaire et justifier par des preuves tangibles les propos et accusations portés à l’égard des représentants de la fédération. Tenant l’arbitre Boukouassa pour l’un des principaux responsables de la défaite concédée devant l’O Médéa, le président et les dirigeants de la JSK ont envoyé un rapport accablant contre lui au MJS, à la FAF, à la LFP et à la commission d’arbitrage pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié de machination pour faire gagner l’O Médéa. Affaire à suive.

Mohamed-Amine Azzouz