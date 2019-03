NRBI/Cyclisme : Une section très ambitieuse

Le club de Dély Ibrahim est parmi les plus anciens clubs omnisports en Algérie. Il avait été créé en 1963 sous le nom de la JSDI (Jeunesse Sportive Dély Ibrahim).

Il y avait plusieurs disciplines qui sont pratiquées comme le football, le judo, le karaté, l’aïkido, la pétanque, le golf, le cyclisme, l’athlétisme, le basket-ball, la natation, le tir sportif. Son premier président, Abdelmoumène Mohamed avait, faut-il le mettre en exergue, fait du bon travail, puisque le nombre d’athlètes qui y évolue dépasse les 1.500. C’est énorme pour un club qui ne dispose pas de grands moyens. A partir de 1985 et le découpage administratif effectué, ce club passe de la Jeunesse Sportive de Dely Ibrahim au NRF+DI (Nadi Riadhi Dely Ibrahime). Il avait comme pérsident Sid Ali Ouazane. Hamza Madjid, ex-international et qui possède une grande expérience dans le domaine, veut relancer le cyclisme à Dely Ibrahim comme il l’avait fait à Sovac, le GSP, le NAHD et même à Dubaï (Emirats arabes unis). D’ailleurs, il faudra dire qu’après sept ans passés dans ce pays, il avait redonné vie au cyclisme émirati où il formera beaucoup de cyclistes, mais aussi donné un sérieux coup à l’équipe nationale de ce pays où il avait remporté plusieurs trophées.

Il revient au service de ce club du NRBI où il veut vraiment relancer la «petite reine» et mettre ses connaissances au service de ce club. «C’est vrai que ce club existait déjà par le passé, mais on veut lui insuffler un ‘’sang neuf’’, eu égard au potentiel de sportif qui y évolue. On avait activé depuis le mois de septembre de l’année dernière. Toutefois, depuis un mois et suite à l’AGEletive, on travaille officiellement avec un président et un bureau fédéral élus. Cela nous permet de faire notre travail normalement et surtout avec sérénité. On dispose de bons cyclistes. Ils sont une quinzaine qui est susceptible de nous faire plaisir et surtout noud satisfaire à l’avenir. On avait fait de la formation avec les petites catégories. C'est-à-dire de la catégorie minime aux séniors.»

L’entraîneur de cette section cycliste, Samir Allem, dira en substance : «Nous possédons un très bon groupe qui reste très motivé. De plus, il est aussi composé de jeunes cyclistes universitaires du Lycée Sportif de Draria. On peut faire du bon travail pour peu qu’on nous aide du fait que le cyclisme est un sport qui se pratique sur ‘’route’’ et est trop exigeant sur le plan financier. Nos cyclistes, sans les nommer, sont tous très doués. C’est pour cette raison qu’on veut qu’on soit à leurs côtés, mais aussi les aider du mieux que l’on peut.»

Il est vrai que partout ailleurs, le nerf de la guerre demeure le facteur financier. Le président de cette section cycliste, Hamza Madjid, précisera que «cette discipline demande énormément de moyens pour qu’elle parvienne à s’en sortir et surtout à retrouver sa vitesse de croisière». «Il est certain que sans moyens, on ne pourra aller nulle part. La commune de Dely ibrahim nous aide, mais cela reste encore suffisant. Le sponsoring est très important à nos yeux, mais… Pour le moment, on n’a pas encore connu l’intérêt des opérateurs privés et même publics. Actuellement, il n’y a que la banque Al salam qui nous sponsorise, et on la remercie énormément. On souhaite que les sponsors nous accompagnent à l’avenir et que la banque Al salam reste avec nous. On avait aussi introduit un dossier auprès de la DJSLAlger auprès de M. Tarek Krach. Il a montré des dispositions pour nous apporter son aide. On le remercie d’avance. On reste optimistes pour voir d’autres sponsors venir nous soutenir sans noter travail pour la relance du cyclisme algérien et aussi de cette commune de Dely Ibrahim.» Cette section cycliste de Dely Ibrahim est très active et elle compte donner un souffle nouveau au cyclisme dans cette commune des hauteurs d’Alger. Elle est composée du président Hamza Madjid, du DTS Hamza Malek et de l’entraîneur Samir Allem. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils sont engagés et motivés pour concrétiser leur objectif, pour peu qu’on les accompagne.

Hamid Gharbi