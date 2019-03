Grand angle : Divergences de fond

Les divergences entre Washington et Moscou sur la crise vénézuélienne sont des divergences de fond et non pas de forme. Dès lors il n’est pas étonnant que la rencontre d’hier à Rome se solde par un échec. En effet, il est difficile de croire que les deux parties, qui ont sur le dossier des positions opposées, puissent trouver un compromis. D’autant que Moscou, par la voix de son vice-ministre des Affaires étrangères, a indiqué que cette rencontre sera mise à profit pour «communiquer» à la partie américaine «un certain nombre de positions, notamment l'inadmissibilité d'une ingérence militaire américaine, et l'inadmissibilité de toute autre forme de pression sur les autorités légitimes de Caracas». Les russes réitéreront aussi leur volonté de continuer «à coopérer avec le Venezuela dans les secteurs de l'énergie et de la défense». Des positions qui ne sont pas pour plaire aux américains qui savent que tant Nicholas Maduro bénéficiera du soutien de Moscou, il ne cèdera pas le pouvoir au profit de son opposant Guiado qui s’est proclamé président du Venezuela et qui bénéficie du soutien d’une cinquantaine de pays, les USA en tête. Cette rencontre, décidée sans nul doute à cause de l’enlisement de la crise et de ses conséquences sur la population, avait pourtant pour ordre du jour de discuter de la «détérioration de la situation au Venezuela». La panne électrique qui a frappé le pays pendant près d'une semaine prouve, si besoin est, l’urgence d’un dénouement à la crise, qui en est à son troisième mois. Mais force est de craindre que tant que l’on voudra imposer de l’extérieur une solution, la crise persistera. Nicholas Maduro étant le président légitime, il estime être dans son droit absolu de ne pas céder aux pressions et ultimatum lancés par les soutiens de son opposant. Et dans ce cas de figure, il fera aussi fi des «recommandations» du Groupe de contact international (GIC) sur le Venezuela — réunissant l'Union européenne (UE), huit pays européens et quatre d'Amérique latine – qui se réunira au niveau ministériel le 28 mars à Quito. Une rencontre, rappelle-t-on, qui «se tiendra une quarantaine de jours avant le terme de l'échéance fixée le 7 février à Montevideo (Uruguay) pour l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle au Venezuela». En fait dans la situation actuelle, ni les Russes ni les Américains ne sont disposés à demander à Maduro de quitter le pouvoir ou à Guaido d’y renoncer car les premiers considèrent qu’il (Maduro) est le président légitime alors que les seconds pensent qu’il (Guaido) est si près du but.

Nadia K.