Situation à El-Qods occupée : Escalade israélienne, condamnations et mises en garde palestiniennes

Les autorités israéliennes poursuivent leurs violations et agressions notamment à El-Qods occupée, suscitant condamnations et désapprobation parmi les Palestiniens notamment après la décision illégale de fermer la zone de prière de Bab al-Rahma dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. En outre, des mises en garde contre toute tentative de modification du statu quo dans la ville sainte, ont été lancées à l'encontre d'Israël. Un tribunal israélien a ordonné de nouveau dimanche la fermeture de Bab al-Rahma (la Porte de la Miséricorde) un grand bâtiment situé dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, dans la vieille ville d'El-Qods occupé.

Cette décision a été vivement condamnée lundi par le conseil nationale palestinien estimant que "les cours israéliennes font partie de l’occupation israélienne, alors toutes ses décisions sont illégales". D'après le Conseil, les décisions des cours israéliennes "ne changeront jamais le statu quo de la ville sainte". "Les cours israéliennes violent les résolutions de la légitimité internationale, en particulier la décision de la cour pénal internationale de 2004, qui affirmé qu'il n'est pas permis de modifier les caractéristiques démographique de la ville d'El-Qods". Pour sa part, la présidence palestinienne a condamné la décision du tribunal israélien la qualifiant de «nulle» et d'«illégale». La décision, poursuit la présidence, «est contraire à toutes les résolutions internationales affirmant que la ville sainte d'El-Qods, y compris la mosquée Al-Aqsa, fait partie des territoires palestiniens occupés en 1967 et n'est pas soumise à l'autorité israélienne judiciaire». La présidence a, en outre, tenu les autorités d'occupation «pleinement responsables de toute répercussion de cette décision israélienne dangereuse et de tout changement du statut historique et juridique à la mosquée Al-Aqsa».

Ghaza : des enquêteurs de l’ONU demandent à Israël de revoir ses règles d’engagement militaire

Des enquêteurs nommés par le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies ont demandé, lundi, à Israël de réviser ses règles d'engagement militaires, à l'approche du premier anniversaire du début des manifestations organisées dans la bande de Ghaza et qui ont causé la mort de dizaines de Palestiniens et blessé des milliers d'autres. Le président de la Commission d'enquête sur les manifestations de 2018 dans les territoires palestiniens occupés, Santiago Canton, a expliqué que selon les règles d'engagement militaires israéliennes, les manifestants «peuvent être touchés à tout moment dans la jambe». En théorie, selon lui, cela ne devrait être le cas que lorsque la foule constitue une menace imminente pour la vie, alors qu'en réalité, cela a été rarement le cas.

La Commission d'enquête estime avoir trouvé «des motifs raisonnables de penser que les forces de sécurité israéliennes ont commis de graves violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire». Lors des manifestations de l'année dernière dans la bande de Ghaza, appelées «la grande marche du retour et la levée du siège», 189 Palestiniens ont été tués, dont 183 par des balles réelles. Parmi les victimes figuraient des enfants, des personnes handicapées — dont un double amputé tué par balle alors qu'il était assis dans son fauteuil roulant — des journalistes et du personnel médical. Moins de deux semaines avant l'anniversaire du début des manifestations, la Commission d'enquête appelle la communauté internationale à éviter davantage de morts. «Il est important qu'Israël modifie les règles d'engagement et mette fin aux tirs», a dit M. Santiago lors d'une conférence de presse à

Genève.