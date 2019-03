Centrafrique : L’UA tente de relancer l’accord de Khartoum

Les représentants des 14 groupes armés centrafricains, qui ont signé, en février dernier, un accord de paix à Khartoum, tiennent, depuis lundi, une réunion au siège de l'Union africaine, à Addis-Abeba, pour tenter de relancer cet accord et de faire revenir les signataires à la table des discussions.

Le commissaire à la Paix et à la Sécurité de l'Union africaine (UA), Smaïl Chergui, qui a reçu les 14 acteurs centrafricains, voit dans ses rencontres un «point d'étape», destiné à mettre réellement en œuvre l'accord de paix du 5 février. Le 5 février dernier, un accord de paix a été signé à Khartoum au Soudan entre les factions centrafricaines. C'est le huitième depuis 2013 et l'éclatement du conflit en République centrafricaine fin février, un nouveau Premier ministre a été nommé avec un gouvernement, mais il ne satisfait pas toutes les parties. Après cette nomination, certains groupes armés ont claqué la porte, dans la capitale éthiopienne, et l’objectif de cette rencontre à Addis-Abeba est de les faire revenir à la table de discussions. Selon des médias, le principal enjeu est de régler le désaccord qui oppose certains groupes armés au pouvoir centrafricain concernant la nouvelle équipe gouvernementale. Pour rappel, cinq des 14 groupes armés signataires de l'accord de Khartoum ont désavoué le nouveau gouvernement pas assez inclusif selon eux. D'après une source très proche du dossier, certains responsables de ces groupes insistent pour être nommés à des postes de ministres.