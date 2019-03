Rougeole et Gale : Le retour

Certaines maladies infectieuses qu’on croyait enterrées, telles la gale ou encore la rougeole, font leur retour depuis quelques années. Selon le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le nombre de personnes infectées par la gale, déclarés en milieu scolaire au 1er trimestre 2019, est de 87 cas. Ces derniers sont déclarés dans quatre wilayas et se répartissent à raison de 68 cas à Alger, 14 à Batna et 5 à Khenchela, alors qu'aucun cas n'est signalé à Ouargla, précise le ministère de la Santé, tout en rappelant que la gale est «une infection cosmopolite existant dans tous les pays, y compris les plus développés». Il s'agit, explique-t-il, d'une «infection cutanée due à un parasite appelé sarcopte et se propage par contacts directs ou via les vêtements ou la literie». «Très contagieuse, elle se manifeste par des démangeaisons et des lésions cutanées de grattage. Le réservoir du parasite est strictement humain et la transmission est strictement interhumaine; un seul contact suffit pour être infecté, et c'est d’ailleurs souvent le cas chez les membres de la même famille et en collectivité», note la même source. Et d’ajouter : «La gale n'étant pas une maladie à déclaration obligatoire, les cas de gale qui sont notifiés sont essentiellement ceux survenant en milieu scolaire». Le ministère de la Santé appelle, à cet égard, au «respect des règles d'hygiène corporelle» et recommande «qu'il y ait dans l'entourage des cas une décontamination des vêtements, du linge de lit et du linge de toilette de toutes les personnes vivant sous le même toit, soit par le lavage en machine à 60° C ou par l'utilisation d'un acaricide disponible en officine».

Ouverture d’une enquête épidémiologique

Pour ce qui est de la rougeole à Bordj-Bou-Arréridj, la direction locale de la santé et de la population (DSP) affirmé que depuis début le mois dernier, une centaine de cas de rougeole ont été signalés et pris en charge dans cette wilaya qui a enregistré 5 décès parmi les nourrissons. M. AbdAllah Kaci a précisé à cet effet qu’une enquête épidémiologique sur les cas signalés dans la wilaya a été lancée. Il a indiqué, par ailleurs, que des mesures préventives avaient été prises à travers l’intensification des vaccins ciblant plus de 1.729 vaccinés durant cette période et la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires dans toutes les communes de la wilaya pour juguler la propagation de cette maladie. Cette mesure vient parallèlement avec la mise en place d’une cellule de suivi et l’élaboration d’un plan d’action pour contenir la situation, selon le même responsable qui a mis l’accent sur l’importance de signalement «en temps réel» d’éventuels cas de rougeole suspectés à travers les différents établissements de santé. Selon les résultats de l’enquête préliminaire, «les cas les plus touchés par la rougeole concernent les nourrissons de plus de 12 mois», a ajouté le même responsable qui a insisté sur l’importance de respecter le calendrier national de vaccination établi par le ministère de la Santé pour une meilleure prévention contre cette maladie. ANotons que l'importance des cas enregistrés a créé des inquiétudes au sein de la population.

Fouad Daoud/Aps