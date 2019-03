Pesticides : Une pratique Sous contrôle

C’est la Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides. Parler des compositions et substances chimiques est certainement un sujet d’actualité, tant le recours à l’utilisation de ces derniers est devenu systématique, pour ne pas dire carrément une «mode», à laquelle ne renoncent jamais les agriculteurs, y compris chez nous.

Ces solutions techniques dont la finalité est de protéger les récoltes contre toutes sortes de nuisibles et bien entendu, donner plus de résistance aux végétaux, gagne de plus de plus du terrain partout dans le monde. En Algérie, le secteur de l’agriculture ne déroge point à la règle lorsqu’il s’agit d’adopter le procédé des produits phytosanitaires. Parler aujourd’hui de produits agricoles bio est un peu difficile, à l’heure où les sols et le climat ne sont plus les mêmes, en raison du réchauffement de la planète dont les conséquences sur l’activité agricole se font déjà voir ces dernières années. Les traces de ceux-là sur nos légumes et nos fruits ne peut que confirmer cet état de fait. Cela dit, notre pays, comparé aux pays industrialisés, n’est pas au stade de l’utilisation abusive des OGM, avec l’instauration de mesures de contrôle et l’homologation des produits phytosanitaires, avant leur mise sur le marché, par la tutelle, à savoir le ministère de l’Agriculture. néanmoins, ce phénomène n’est pas étranger aux pratiques de nombreux paysans. Il faut signaler qu’une demande est adressée ainsi aux services concernés qui sera examinée par une commission interministérielle, constituée de plusieurs ministères, entre autres celui de l’Industrie, du commerce, de l’environnement et de la santé. Mieux encore, le même dossier doit également comprendre les résultats toxicologiques et épidémiologiques de la matière active et du produit commercial, en sus d’un dossier biologique étoffé par les résultats en termes de l’efficacité du produit, sans oublier l’accompagnement des agriculteurs par des instituts techniques. D’ailleurs le président de l’association nationale pour la protection et l’orientation du consommateur, est formel sur cette question, affirmant que nos produits agricoles sont sains à 100%. Un aveu rassurant quant à la qualité de nos fruits et légumes, lavés ainsi de tout soupçon. Donc, il n’y a pas de quoi s’alarmer quant à ces derniers qui peuvent même être classés comme étant bio.

Samia D.