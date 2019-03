La célébration de la journée de la Victoire a été marquée par la distribution de 672 logements au siège de la wilaya, à la grande satisfaction des nouveaux bénéficiaires qui vont voir leurs conditions sociales s’améliorer.

Il convient de noter que la majorité de ces bénéficiaires résident dans des villages. En effet, sur les 672 logements, 500 sont des habitations rurales. Leurs propriétaires qui ont eu droit à des aides de l’Etat peuvent s’adonner tranquillement à leur principale activité qu’est l’agriculture.

Les 172 logements restants sont de type social locatif au profit des habitants de la commune d’El Anasser, qui a connu ces dernières années un développement fulgurant grâce notamment à l’implantation de l’université.

Cet attrait aussi bien pour la promotion de la science que pour l’agriculture, en plus de l’intérêt accordé au monde rural, traduit l’esprit de la journée qui a été un préalable à la reconstruction de l’Etat algérien sur la base de la Déclaration du 1er Novembre.

Ce monde rural, dont la mission actuelle est d’assurer l’autosuffisance alimentaire du pays, a consenti des sacrifices énormes pour la libération du pays. On ne peut que lui être reconnaissant, comme l’a rappelé le wali, Benamar Bekouche, qui a présidé la cérémonie de distribution. Après avoir souligné les efforts de l’Etat pour accompagner les besoins de ce monde, que ce soit pour le gaz, l’électricité, l’éducation ou le logement, il s’est déplacé avec les autorités locales dans une des zones agricoles de la wilaya, à savoir, la commune de Medjana.

Après le dépôt d’une gerbe de fleurs et la lecture de la fatiha à la mémoire des chouhadas, la délégation s’est rendue auprès d’un moudjahid malade pour lui manifester la fidélité de l’Etat au message des hommes de Novembre dont le combat a pris fin le 19 mars avec la victoire contre l’ennemi.

La commune voisine de Theniet Nasr a changé de nom pour porter celui de la Victoire, qui a couronné la lutte du peuple algérien.

Bien sûr, la vie des habitants de ces villages qui ont tant souffert durant la période coloniale n’est plus ce qu’elle était. Chaque année, de nouveaux acquis sont enregistrés, au grand bonheur de ces habitants dont les pères ont payé le prix fort pour que cette victoire soit possible.

Même les petits enfants profitent de ce développement continu qui touche tous les aspects de la vie quotidienne.

Hier, un stade de proximité a été mis en service dans une des cités de la commune de Medjana. Le stade communal a été également réhabilité. Une cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de 50 logements LPA a été organisée par la même occasion.

Le premier responsable de la wilaya a profité de la venue de plusieurs jeunes aux trois infrastructures pour discuter avec eux de la nécessité de les préserver mais aussi pour situer les manques dont souffre la localité pour les prendre en charge. Des citoyens dont les noms n’ont pas été retenus pour bénéficier de logements sociaux ont exprimé leur détresse au wali de la wilaya.

Comme quoi le développement est continu. La satisfaction des besoins des citoyens aussi.

F. D.

KHENCHELA

«Les Aurès à travers l’histoire»

Les participants au colloque national sur «Les Aurès à travers l’histoire» ont mis l’accent, hier à Khenchela, sur l’importance de la recherche historique en milieu rural auréssien et sur la coopération entre chercheurs en histoire, archéologues et anthropologues. Dans sa communication, Mohamed Chergui, de l’université de Guelma, a estimé que «la nature de cette région a façonné l’homme dont la grandeur se mesure à la dimension des montagnes des Aurès», ses habitants ayant toujours repoussé les envahisseurs, faisant des Aurès «la clé de la glorieuse Révolution libératrice». La situation culturelle, religieuse, sociale, économique et politique de la région des Aurès avant la conquête islamique avait été modelée par l’esprit de résistance à l’Empire romain qui «rejetait toute idée d’égalité ou de fraternité avec la population locale», a souligné, de son côté, Choukri Achouri, enseignant de sociologie à l’université Abbas-Laghrour de Khenchela. «L’aire géographique Aurès-Nememcha s’étendant du Zab (Biskra) à Baghaï (Khenchela) a marqué de son empreinte l’ethnie auréssienne dans ses comportements, ses migrations et ses établissements», a relevé, pour sa part, Bilal Amroune de l’université de Blida. Wafa Hadidane, de l’université de Khenchela, qui a analysé la résistance de la femme auressienne au Moyen Age, a mis en avant le rôle central de la reine berbère Kahina dans la résistance et la formation du système tribal. Organisé par le musée public national «Frères Boulaziz» avec le concours de la Direction de la culture et le laboratoire des recherches et études maghrébines de l’université de Guelma, le colloque vise à focaliser la recherche sur le milieu rural du territoire auressien et l’encouragement des approches pluridisciplinaires. 105 chercheurs représentant 37 universités algériennes participent à cette rencontre scientifique de trois jours.