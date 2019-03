Manifestation des personnels de la santé

à travers le pays

Des marches pacifiques des personnels de la santé et des universitaires ont été organisées, hier, à travers les wilayas avec comme mots d’ordre «le changement profond du système» et «le respect de la Constitution». A Oran, médecins, étudiants en médecine, pharmaciens et paramédicaux se sont rassemblés devant le siège de la wilaya, après avoir pris le départ du CHU Dr. Benzerdjeb, brandissant l’emblème national et des banderoles sur lesquelles étaient inscrits les mêmes mots d’ordre retenus lors des précédentes marches populaires. Des groupes d’enseignants universitaires et des étudiants ont rejoint les «blouses blanches» face au siège de la wilaya après avoir sillonné plusieurs quartiers de la ville, scandant des slogans rejetant «la prolongation du mandat présidentiel», et «le report des élections». Dans l’enceinte de la nouvelle Cour d’Oran, des avocats et des magistrats ont tenu, à leur tour, un sit-in appelant au «respect de la Constitution», à «l’indépendance de la justice» et au rejet de ce qu'ils appellent le «recyclage du régime». Dans les autres wilayas, la mobilisation des personnels du secteur de la santé a été plus ou moins forte d’une région à une autre.

A Tlemcen et Mostaganem, ils étaient de centaines à sillonner les principales artères de la ville avant d’être rejoints par les étudiants devant le siège de la wilaya. A Aïn Temouchent, Relizane, Mascara, Tiaret, El Bayadh, Saïda, Sidi Bel-Abbès, Tissemsilt ou encore Nâama, les «blouses blanches» ont répondu à l’appel pour la tenue de ces rassemblements et marches. Dans l'Est, des centaines de travailleurs du secteur de la santé ont manifesté pacifiquement pour exprimer leur adhésion au mouvement populaire engagé le 22 février, à l'image des médecins, agents paramédicaux vêtus de leurs blouses blanches et des fonctionnaires du secteur de la santé de la wilaya de Constantine qui ont marché du CHU-Benbadis vers le centre-ville brandissant des banderoles. Ils ont été rejoints par les travailleurs de l’Entreprise nationale du matériel des travaux publics, ainsi que des enseignants et des étudiants universitaires. A Batna, Skikda, Mila, Guelma, Annaba, Khenchela, Oum El Bouaghi et Sétif des manifestants du secteur de la santé, rejoints par des avocats et étudiants des universités ont notamment scandé des slogans. Toutes ces marches se sont déroulées pacifiquement, dans le calme et sans aucun incident. Dans le Centre du pays, des centaines de médecins et de travailleurs de la santé de Blida, Chlef, Médéa, Djelfa et Ain Defla ont revendiqué le «changement» et la «consécration d’un Etat de droit», tout en scandant des slogans appelant au respect de la volonté du peuple. A Tipasa, des sit-in ont été tenus par des dizaines de médecins et travailleurs de la santé et des vétérinaires devant les siège de la Direction du secteur et de la wilaya, au même titre que des dizaines d’avocats massés devant la Cour de Tipasa.