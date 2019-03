Alors que des manifestations se poursuivent : Le difficile consensus

Des étudiants, le personnels du secteur de la santé ainsi que d’autres franges de la société ont battu hier le pavé à Alger et dans plusieurs wilayas en signe de rejet de la «feuille de route» officielle pour la transition, réitérée par le président Bouteflika dans son message à la Nation, à l’occasion de la célébration de la fête de la Victoire. Les manifestants de différentes catégories professionnelles ont revendiqué le changement profond du système, le respect de la constitution ainsi que des réformes radicales, avant de se disperser dans le calme. A l’heure où nous mettons sous presse, aucun dérapage n’est à signaler.

Pendant ce temps, les consultations menées par le gouvernement pour former le nouveau gouvernement se poursuivent. Voilà une dizaine de jours que M Bedoui a été nommé Premier ministre. Depuis, force est de constater qu’il se heurte à bien des difficultés pour convaincre ses interlocuteurs parmi les compétences nationales et les personnalité de la société civile et de la classe politique approché dans le cadre de la formation du gouvernement devant accompagner et faciliter la période de transition. Or, et suivant «la feuille de route » officielle pour gérer cette période de transition, la constitution du nouvel Exécutif est un préalable à la conférence nationale inclusive et indépendante pour débattre des contours de la deuxième République.

D’autre part, l’on constate qu’il y a profusion de propositions qui s’inscrivent dans la même logique d’aller vers cette deuxième République. Le chaînon manquant réside en l’incapacité des uns et des autres à s’asseoir autour d’une table et d’engager le dialogue sur l’avenir du pays. Le changement revendiqué par toutes les catégories du peuple ne se fera pas de lui -même, encore moins «par un coup de baguette magique» pour paraphraser le diplomate Lakhdar Brahimi. C’est là, sans doute, une vérité que nul n’est censé ignorer. Les aspirations sont les mêmes et il y a nécessité de rapprocher les visions dans le cadre d’une démarche inclusive pour permettre l’émergence d’une solution consensuelle pour faire face à la situation actuelle du pays.

A défaut, et face à l’impossibilité d’ouvrir le dialogue, ce rêve d’aller vers deuxième République tant caressé par des milliers voire des millions des citoyens risque d’être compromis. Il y a donc nécessité de mettre en place des espaces pour s’écouter mutuellement, tout en favorisant la libre expression et en s’interdisant toute forme d’exclusion. Le but est de réunir les conditions idoines à même de garantir une transition dans la stabilité et la souveraineté dans la décision. Sur un autre volet, l’actualité nationale marquée par la poursuite des manifestations n’est pas sans laisser indifférents nombre de pays amis et partenaires de l’Algérie.

Le souci de les rassurer est d’ailleurs l’un des objectifs de la tournée que mène actuellement le vice- Premier ministre et ministre des Affaires étrangères dans plusieurs capitales. A ce tire, la Russie par la voix de son ministre des Affaires étrangères Serguei Lavrov a soutenu qu’ « il est particulièrement important que tous les pays respectent de façon sacrée les dispositions de l’ONU et s’abstiennent de toute ingérence dans les affaires intérieures de l’Algérie». Il a aussi fait part des préoccupations de son pays vis-à-vis « des événements qui se déroulent actuellement en Algérie», voyant en cela «des tentatives d’attiser les tensions et nous nous prononçons contre toute ingérence dans ces processus».

De son côté, le porte-parole du ministère chinois des Affaires Etrangères Geng Shuang, a indiqué que son pays espérait « voir l’Algérie faire avancer sans heurts son calendrier politique». Cité par l’agence Chine Nouvelle, il a ajouté que « la stabilité de l’Algérie était dans l’intérêt fondamental de son peuple et de la paix dans les régions voisines».

Karim Aoudia