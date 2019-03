FFS : Le congrès national le 13 avril prochain

Cette décision intervient après celle du changement opéré à la tête de cette formation politique. En effet, le communiqué précise également que, «conformément au dernier communiqué de l’Instance présidentielle en date du 8 mars 2019, l’Instance présidentielle s’est réunie ce jour, 15 mars 2019, et décide de mettre fin à la période d’intérim et nomme Hakim Belahcel en qualité de premier secrétaire du parti, conformément à l’article 50 des statuts et convoque un conseil national extraordinaire pour le 13 avril 2019».

L’objectif de la convocation du CNE «est de mettre fin aux clivages qui règnent au sein du FFS», suite à la situation tendue qui mine les rangs du vieux parti de l’opposition. Des divergences très profondément ancrées et complexes, conséquence de plusieurs mois de crise entre l'instance présidentielle du parti et sa base militante.

Les congressistes espèrent que «l’unité sera restaurée», au moment où les tensions persistent encore entre certains élus et députés du parti, notamment les proches de la famille du défunt Aït Ahmed, qui revendiquent toujours leur présence au sein des instances du parti, notamment l’instance de règlement des contentieux. Certains détracteurs d’Ali Laskri, un membre influent de l’instance dirigeante du parti, considèrent cette instance comme «un moyen de purge visant à écarter les militants du parti dans les différents rendez-vous électoraux, ainsi que dans les nominations des dirigeants lors des renouvellements des instances du parti ». Il convient de rappeler qu’Ali Laskri avait présenté, dimanche dernier, sa démission de l'Assemblée populaire nationale (APN) à la suite de la décision de la direction de son parti de se retirer des deux chambres du Parlement.

«Conformément à la décision de la direction nationale de retirer le parti des deux chambres du Parlement (Assemblée populaire nationale et Conseil de la nation), le camarade Ali Laskri, coordonnateur de l'instance présidentielle, a officiellement présenté, dimanche 17 mars 2019, sa démission de l'APN», précise le communiqué du FFS. La démission de Laskri a été interprétée par certains membres de ce parti comme étant «un moyen de pression» vis-à-vis des autres députés du parti qui n’ont pas suivi la démarche entreprise unilatéralement par M. Laskri. Ces parlementaires contestent la manière avec laquelle Ali Laskri a tenté de les mettre devant le fait accompli «de présenter une démission collective des deux chambres». Les députés du parti affirment que seul le conseil national, instance souveraine entre deux congrès, est habilité à prendre une telle décision. Ces parlementaires se sont contentés, à l’image des autres partis, de se retirer des audiences de l’APN et des réunions des commissions. Sur les réseaux sociaux, certains militants du parti ont exprimé leur opposition à la gestion de la crise qui secoue le FFS. Nacer Abdoune, député du parti et membre du Bureau national, a appelé à «la convocation d’un conseil national pour débattre de la crise interne qui secoue le parti» en appelant les militants du parti à «faire preuve d’unité» et à la nécessité de retourner à la base militante qui a été négligée par la direction et les cadres du parti, afin que ce dernier retrouve sa vraie ligne politique et ses vraies revendications.

Dans une tribune signée par les deux membres de l’instance présidentielle du FFS, M. Sofiane Chioukh et Mme Hayette Tayetti ont exprimé eux aussi leur opposition au «non-respect de la plateforme de négociation et des engagements pris de part et d’autre pour éviter une confrontation fratricide le jour du rassemblement pour un conseil extraordinaire du 8 mars».

Ces deux militants contestent «la décision et de la volte-face non statutaire prise par Ali Laskri, Brahim Meziani et Mohand Amokrane Cherifi au nom de l'Instance présidentielle, quant à la désignation de Hakim Belahcel au poste de premier secrétaire national, sans réunion de l'instance présidentielle dont nous faisons partie», avant d’ajouter que cette décision est «nulle et non avenue» selon l’article 47 des statuts du parti qui stipule que «l'instance présidentielle exerce ses fonctions dans la collégialité. Elle incarne l'unité et veille au respect de la ligne politique du parti, conformément aux résolutions du congrès national», lit-on encore dans la tribune publiée hier. Les dirigeants du parti appellent les militants «à être mobilisés, pour accompagner le mouvement populaire».

Tahar Kaidi