Commentaire : Où va donc l’Algérie ?

Les Algériens, tous âges confondus, l’ont démontré encore une fois, par des manifestations pacifiques et sans pareilles dans l’histoire du monde. C’est une révolution pacifique, selon de nombreux observateurs. Sans doute, la plus importante de ce début du 3e millénaire. Tous réunis dans un même espace, dans un même périmètre, la rue. Et ce à travers tout le territoire. Et franchement ce peuple du haut de son Histoire avec un grand «H», mérite respect, et égard. Depuis longtemps, il a fait montre d’une patience sans commune mesure. Meurtri par une décennie noire avec son lot de malheurs, il a su renouer avec la vie et panser ses blessures, malgré les vicissitudes du temps. Dans la rue, vous avez sûrement eu le loisir de rencontrer des jeunes, des étudiants, des lycéens, des handicapés, des sportifs, des artistes, des acteurs, des syndicalistes, des retraités, des commerçants et des représentants de tous les corps de métiers (magistrats, avocats, journalistes, médecins, ingénieurs, enseignants). Même de grandes figures de la sainte Révolution. Pour tout ce beau monde, il est question de changement radical, sur fond d’une attention particulière portée sur l’avenir du pays, sans oublier, bien sûr, la question récurrente : comment relire le corpus politique d’un point de vue moderniste et démocratique ? Sur ce sujet plusieurs analystes affirment que les slogans scandés lors de ces manifestations évoquent des pensées d’avant-garde. Les unes de la presse nationale et les autres médias le confirment aussi, jugeant que pour le moment les réponses données par le pouvoir sont insuffisantes.

Le constat est affligeant. Les moyens alloués aux secteurs vitaux (éducation, santé, recherche…) sont jugés insuffisants, ce qui en dit long sur les résultats qualifiés faibles dans ces domaines, en particulier. Les femmes estiment qu’elles sont toujours considérées comme des sous-citoyennes. L’intolérance et l’incompétence règnent. Les libertés individuelles et l’Etat de droit demeurent dérisoires et embryonnaires, selon plusieurs avis, particulièrement les avocats.

Aujourd’hui, les Algériens veulent avoir une place sur le terrain des idées, en mettant de côté les intérêts particuliers. Ils dénoncent la mainmise sur les richesses nationales par des groupes «véreux» et pris dans la folie égoïste, l’omniprésence de syndicats et d’organisations qui font la pluie et le beau temps, nomment et dégomment et exercent le chantage… Sortis en masse, les Algériens ont défrayé la chronique. «Il n’y a que les Algériens pour aller aussi loin», soutiennent des observateurs étrangers.

Mais, hélas ! Qui, aujourd’hui, se soucie de leur pensée ? Qui entend leur cri ? Qui les écoute, les défend, se bat pour la place qui leur revient ?

Pour eux qu’importe si des réformes aient été engagées. Il s’agit de mettre un terme à la gabegie qui y règne, aux passe-droits et de mettre dehors des irresponsables pour lesquels un projet de société moderniste n’est que chimère. Rien n’altérera sa combativité.

Comme hier, l’Algérie qui a combattu l’obscurantisme, s’attache aujourd’hui spécifiquement au combat contre l’asservissement, motivée par la libération de la société et la réconciliation de ses différentes composantes. Aux yeux des manifestants, tant que ceux qui gouvernent le pays peinent à mettre en valeur le pari moderniste de ses élites, ne reconnaissent plus ses compétences, il n’y a aucun avenir possible. Aussi, par le caractère pacifique de leur révolution, les Algériens, longtemps mis à l’index en Occident, ont balayé d’un revers de la main tous les calculs, les clichés et les amalgames. Cela dit, le pays n’en est pas moins confronté à un immense défi, tant il s’agit maintenant de savoir comment mener à bien cette révolution copernicienne pour redevenir ce qu’il fut jadis ? Le mal est profond et ceux qui tentent de le guérir ne courent pas les rues. Les attentes sont immenses.

Le futur gouvernement va-t-il réussir un redressement de la situation ? Pour le moment, il faut passer le cap difficile consistant à trouver un terrain d’entente. En tout cas, le gouvernement du tandem Bedoui/Lamamra, autant que sur ses engagements, c’est sur sa capacité aussi à fédérer et à gérer la crise qu’il sera jugé, d’où peut-être la nécessité d’une touche de génie. De son côté, l’opposition nourrit la controverse, donnant des signaux contradictoires. En attendant l’installation du gouvernement et tout de suite après la conclusion d’un accord global, la rue insatisfaite reste mobilisée et d’autres marches seront organisées. Bedoui est tenu d’engager une véritable course contre la montre pour amorcer un dialogue au moment où le manque de confiance constitue un obstacle majeur à même d’assombrir la perspective d’une sortie de crise.

Celle-ci conditionne pourtant l’avenir de ce pays, dont la population étouffe sous le poids écrasant d’une crise majeure. Sans plus tarder, le gouvernement devrait envoyer des signaux positifs en érigeant la transparence totale en priorité, surtout qu’il a reçu carte blanche du président pour mener à bien la gestion de la situation actuelle. Y arrivera-t-il ?

Farid Bouyahia