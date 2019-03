Mustapha Khiati, président de la FOREM : «Une association forte pourrait créer une passerelle de dialogue»

«Les associations pourraient jouer un rôle d’intermédiaire entre les masses populaires et les responsables», c’est ce qu’a souligné, hier, le président de la Fondation pour la promotion de la santé et du développement (FOREM).

Mustapha Khiati qui s’exprimait sur les ondes de la Radio algérienne a indiqué «si il y avait eu des associations fortes et une société civile plus présente et influente on ne serait probablement pas arrivés à ce niveau là, parce que qu’une association puissante pourrait créer une passerelle de dialogue et transmettre les messages au moment opportun».

Selon M. Khiati «Il n’y a jamais eu d’effort réel pour faire en sorte qu’il y ait une société civile ou des associations fortes en Algérie», ajoutant, Il y a un problème réel d’acceptabilité de cette société civile. Pour l’invité de la rédaction de la Chaîne III, la concertation avec la société civile est un passage obligatoire pour l’Etat pour la concrétisation des politiques économique ou sociale mettant en exergue l’intérêt de la faire adhérer à ces questions.

«La puissance des associations est un paramètre de démocratie d’un pays pour cela Il faut renforcer davantage le tissu des associations», a expliqué M. Khiati, mettant en exergue la nécessité de faciliter la création d’associations et mettre en place un espace où les associations pourront s’imprégner et s’informer sur la manière de créer un projet et les moyens de leur financement. Il a, à ce sujet, indiqué que le ministre de la Solidarité pourrait jouer ce rôle, rappelant que la loi de 90 prévoit l’utilité publique. «Un concept qui n’a été donné qu’à deux associations depuis 30 ans à savoir le Croissant-Rouge algérien et les Scouts musulmans qui sont pratiquement des extensions de service public», a tenu à souligner l’intervenant, poursuivant que «les associations sont les bonnes volontés qui veulent apporter leur contribution dans la société et qu’il faut juste les accompagner».

L’hôte de la radio précisera dans le sillage, que le rôle des associations, c’est de «servir la société à l’échelle nationale ou à l’échelle locale en créant des initiatives d’entraide sociale et de fraternisation de toutes les couches de la société». M. Khiati a fait part de l’existence d’un peu plus de 80.000 associations, dont 10.000 à caractère national, précisant que le grand problème «c’est le financement des associations qui n’obéit à aucun critère». Etayant ses propos, il dira qu’il existe entre actuellement entre « 18.000 à 20.000 «associations qui activent réellement d’une manière permanentes. Celles-ci sont constituées principalement en comités de construction de mosquées et 20.000 autres en groupements sportifs et à peine un millier qui agissent dans l’humanitaire. «Mais nous n’avons pas le chiffre réel, c’est une autre opacité», a relevé le président de la Forem, mettant l’accent sur l’importance d’élaborer une base de données sur la situation des associations en Algérie.

Amené à donner son avis sur le mouvement de protestation organisé depuis des semaines, le président de la Forem ne cachera pas son admiration quant au formidable élan populaire, affirmant que celui-ci constitue «un nouvel acquis dans le cadre de l'approfondissement de la démocratie», saluant «la conscience de la jeunesse algérienne qui aspire à une vie meilleure». A cet effet, il estimera que, « depuis le 22 février, des espoirs immenses sont nés dans la société et nous aspirons tous que l’avenir sera plus démocratique et libéral sur le plan associatif», a-t-il noté.

Poursuivant ses propos, le président de la Forem, dira que de nos jours, il y a une grande diversité qui s’exprime. «Aujourd’hui nous avons une nouvelle génération à qui il faut lui faire confiance», a-t-il précisé. M. Khiati a, dans ce contexte, fait savoir que la Forem est actuellement sollicitée pour organiser des conférences à l’effet d’inculquer davantage aux jeunes le principe et les valeurs de la citoyenneté.

